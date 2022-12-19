Элитное тайное погребение. На юге России археологи ошеломили сенсацией

Руки женщины были украшены браслетами из сердоликовых бусин и трубчатым золотым браслетом Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Элитное тайное погребение удалось обнаружить археологам на Кубани. Во время раскопок в Динском районе специалисты нашли древнее захоронение двухтысячелетней давности.

Захоронение обнаружили в станице Старомышастовской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Археологам удалось раскопать в станице Старомышастовской погребение знатной женщины сарматской культуры. Судя по находкам – множеству украшений из драгоценных металлов – она принадлежала к привилегированному на тот момент сословию.

Находки передали в Таманский археологический музей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На саму женщину при захоронении надели золотую шейную гривну с наконечниками в виде оскаленных львиных голов, бусы из золотых обойм и бусин из халцедона, горного хрусталя, сердолика с подвесками в виде амфоры с двумя ручками, усеченной пирамиды и овала.

Судя по находкам, женщина принадлежала к привилегированному сословию Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отмечают археологи, руки были украшены браслетами из сердоликовых бусин и трубчатым золотым браслетом. А пояс при захоронении накрыли бронзовым посеребренным зеркалом.

Кроме украшений на самой женщине, ценные предметы были помещены также рядом с ее телом. Здесь, в частности, нашли бронзовую подвеску в форме миниатюрного котла, три глиняных сосуда с орнаментом, железный наконечник стрелы и нож. Специалистам удалось обнаружить и раковину моллюска, который обитает на мелководье Тихого и Индийского океанов.

Найденные предметы подготавливают к выставке Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Теперь жители и гости региона смогут ознакомиться с уникальными для края археологическими находками. Найденные артефакты уже передали в Таманский археологический музей, сообщили в пресс-службе региональной администрации. В настоящее время ценные предметы подготавливают к выставке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ФСБ передала музею три бронзовых шлема, изъятые у «черных копателей» на Кубани

Артефакты находятся в музее Темрюкского района «Фанагория» (читать далее)

Керамические сосуды и медные монеты: на Кубани археологи нашли античное поселение

На месте раскопок в Темрюкском районе построят офис врача общей практики (читать далее)