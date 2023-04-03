Почему на Кубани такая дорогая клубника: фермеры дали ответ шеф-повару Ивлеву

Нешуточные страсти разгорелись вокруг стоимости клубники на Кубани. Фото: Евгения ГУСЕВА

Клубничный батл между известным шеф-поваром Ивлевым и кубанскими фермерами набирает обороты. Столичная звезда прибыла в Краснодар для съемок шоу. А в минувшее воскресенье шеф пошел на Сенной рынок в надежде купить сезонные продукты. Прогуливаясь между рядами, он увидел чудо – свежую клубнику, причем не забугорную, а местную. Ивлев стал прицениваться, а когда узнал, что стоит ягода 600 рублей за 300 грамм, кулинарный гуру впал в недоумение.

- А вы не обалдели? Как может лукошко, 300 грамм, стоить 600 рублей? – возмущался ценам Ивлев.

- Она только пошла, еще не сезон, – уточнял продавец.

Ивлев пошел дальше в надежде сэкономить. Но мечте прикупить клубничку подешевле не удалось сбыться. На соседнем прилавке она была на 100 рублей дешевле.

- Конечно, грустишь от таких цен. Я не понимаю, зачем люди идут на это, дают им (продавцам) задирать такие цены. Я понимаю: спрос рождает предложение. Но, ребят, 300 грамм клубники за 500 рублей – это очень много. И не надо потом винить рестораны. Вы сами покупаете дорогущие продукты, – заключил Ивлев.

Слова Ивлева кубанских фермеров задели. Вроде бы не сезон, ягода не может стоить дешево в начале весны, ей требуется больше ухода, чем летом.

- Он сам разобрался в вопросе? Попробовал вырастить клубнику зимой? Чтобы получить ягоду, нужно много вложить. На одни паллеты для обогрева теплиц я потратил 300 тысяч рублей, вожу клубнику сам в Краснодар, это тоже затраты на бензин. У нас семейный бизнес, все работаем на земле, а если еще нанимать рабочих для сбора? Стоимость еще вырастет. Конечно, турецкая или греческая клубника дешевле, но и качество другое, - рассказал «КП» - Кубань» фермер из Каневской Юрий Черкасский. - Поэтому возмущения столичного шеф-повара – мимо. Это история не про сезонную ягоду, поэтому и цена высокая. Те, кто не могут себе позволить купить натуральный продукт сейчас, приобретают или Турцию, или ждут лета.

Производители весенней клубники отдают ее оптом в среднем за 900-1000 рублей. Пока свежие ягодки доезжают до рынков и магазинов, они становятся золотыми.

- Я видел, что нашу клубнику и за 2000 рублей продают. Ничего не поделать, каждый может ставить свой ценник. Конечно, это обидно для производителя. Ты роешься в земле круглые сутки, а потом стоимость твоего труда вырастает в 2 раза, а ты с этого ничего не получаешь. Но деваться некуда, не продашь сейчас – она пропадет и останешься без денег, - признается Черкасский.

Тем временем клубничные разборки перебрались в соцсети Ивлева.

- Меня и по-«клубничному» прокляли, угрожают, обзывают. Короче, самое удивительное, что я ничего не говорил про производителей, я говорил про торгашей, которые накручивают и обманывают. Но, как говорится, «шапка на воре горит». И почему-то, зачем-то, для чего-то, кубанские клубничные фермеры начали защищать не покупателей, а продавцов, - говорит на новом видео шеф-повар.

Когда страсти по клубнике улягутся, она будет стоить еще дешевле. Ранние сорта уже поспевают, клубнику повезут в большом количестве, а это успокоит рынок.

СПРАВКА КП

В прошлом году в Краснодарском крае собрали 1,5 тонны ягоды, рассказали в минсельхозе региона. Бренд "кубанская клубника" известен по всей России. Ее везут даже на Дальний Восток, но основной потребитель – это местные покупатели, Москва, Санкт-Петербург, Урал.

В регионе работает одно крупное предприятие по выращиванию красной ягоды. Оно находится в Динском районе недалеко от Краснодара. Остальные 98 процентов – это личные подсобные хозяйства.

В особенном почете у местных покупателей белореченская клубника. Она появляется на прилавках в мае. В прошлом году в середине лета килограмм свежей ягоды можно было купить за 150-200 рублей.

КАК ВЫБРАТЬ НАСТОЯЩУЮ КУБАНСКУЮ КЛУБНИКУ

- По внешнему виду: она ярко-красного цвета, с запахом, переливается.

- Попросить у продавца документы на ягоду, в которых указано откуда привезли товар.

- Определить, турецкая или своя, кубанская, можно по... таре. Заграничную кладут на прилавок в пластиковом боксе с символами страны, тогда как местную стараются упаковать в контейнеры или лукошки.

- Заграничная часто побитая, с вмятинами и пятнами. Из-за длительной транспортировки она теряет товарный вид.