Загадочно пропавшего отца хоккеиста Матвея Мичкова в Сочи нашли мертвым

Андрея Мичкова нашли неподалеку от дома. Фото: 1946.ska.ru

Поиски загадочно пропавшего отца хоккеиста Матвея Мичкова в Сочи прекращены. Об этом сообщили в ХК «Сочи». Напомним, о том, что Андрей Владиславович пропал, стало известно 4 апреля. Ориентировку опубликовали в поисковом отряде "Лиза Алерт". Как стало известно, мужчина вышел из дома вечером 2 апреля. Он должен был встретиться с супругой и сыном в магазине, но они разминулись. На связь с Андреем Мичковым выйти не удалось, почти всю ночь его искали родственники, но попытки оказались безуспешными. Утром 3-го числа семья обратилась в полицию, позвонили и волонтерам. Однако сейчас стало известно, что Андрей Мичков найден.

- Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб, - сообщили в хоккейном клубе, где тренируется его сын. - Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова.

Также в клубе добавили, что окажут семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь.

По предварительной информации, тело отца хоккеиста Матвея Мичкова нашли в водоеме, недалеко от дома в Сириусе, где живет семья. Что произошло с мужчиной, пока неизвестно. Причина смерти будет озвучена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что перед уходом отец хоккеиста ни с кем из родственников не ссорился. Кроме того, на плохое самочувствие не жаловался.