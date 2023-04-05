52-метровое колесо обозрения и музей под открытым небом: Что приготовили парки Краснодара

В Краснодаре работают множество парков для развлечения всей семьей. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Краснодар - южная столица тепла и солнца. Количество теплых и солнечных дней здесь просто зашкаливает, поэтому особой популярностью у местных жителей и туристов пользуются летние кафе, парки и скверы.

Конечно, самое популярное место для прогулок – парк Галицкого. Он известен на всю Россию своими необычными, витиеватыми ландшафтами, деревьями, привезенными из самых глубоких уголков земли и причудливыми скульптурами, выполненными современными художниками.

После недавнего прогремевшего открытия Японского сада парк Краснодар стал еще более популярным. Люди часами стоят в очереди, чтобы сделать фотографии на фоне ярких локаций и насладиться духом настоящей Японии. Самые предприимчивые даже начали продавать проходные билеты в бесплатный сад. Ажиотаж не утихает, а только возгорается с новой силой к выходным.

Но неужели, столица курортного края не может ничем больше удивить? Конечно, это не так. Мы прошлись по всем паркам Краснодара, чтобы доказать, что в городе существует еще множество стоящих мест, которые можно показать своим приезжим друзьям.

Солнечный остров

Солнечный остров Фото: Мария ЧАЛАЯ

Солнечный остров – это настоящий оазис, окруженный пылью и бетоном. Он стоит на большом озере Старая Кубань, которое можно посмотреть со всех сторон.

Зеленые насаждения в парке Фото: Мария ЧАЛАЯ

На острове открываются волшебные виды на Кубань. Здесь можно поплавать на катамаране и SUP досках, покататься на велосипедах по сосновой роще, посетить зоопарк. Это место идеально подходит для спортивного утра или семейного обеда. На территории распложены огромное количество аттракционов для детей и взрослых. Маленьким посетителям будет особо интересно, ведь большинство каруселей установлены именно для них.

В парке можно найти развлечения на воде Фото: Мария ЧАЛАЯ

Парк имени Горького

Самое большое колесо обозрения находится в горпарке Фото: Мария ЧАЛАЯ

Парк имени Горького, или, как говорят местные, горпарк, расположен в историческом центре города. Многие знают его по огромному колесу обозрения, которое открыли в 2014 году. Высота аттракциона – 52 метра. Его можно сравнить с 16-этажным домом. Находясь на самой вершине, у особо впечатлительных людей может захватывать дух и начаться легкая паника, но шикарнейший вид на город скрашивает все неудобства. Церкви, высотки, река и даже заснеженные горы открываются с максимальной точки карусели.

Помимо колеса обозрения, в горпарке открыты множество аттракционов для детей. Также на главной площади установлена сцена, на которой в праздники выступают творческие коллективы города и есть небольшая площадка, где летними вечерами танцуют пожилые люди и все, кто хочет немного повальсировать.

В парке работают множество аттракционов для детей Фото: Мария ЧАЛАЯ

Если пройтись немного вглубь парка, то здесь можно встретить пруд с уточками. Это место – рай для любителей природы. Животные здесь не боятся людей, они привыкли к постоянным прохожим.

Парк 30-летия Победы

Парк 30-летия Победы в простонародье называют Затон. Это место удивляет не столько своими аттракционами, которые здесь установлены для развлечений, сколько исторической наполненностью. Здесь находится музей «Боевой славы», который включает в себя выставку военной техники под открытым небом и крытый выставочный зал с военными музейными экспонатами. Кроме того, рядом с заводью установлена настоящая подводная лодка, по которой можно свободно ходить.

В парке много уютны тропинок и небольших кафе для отдыха. Территория затона очень ухожена. Работники подстригают траву, а все лавочки уже окрашены в свежие цвета.

Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко

Ботанический сад – это уютный уголок дикой природы в самом центре Краснодара. Он является особо охраняемой природной территорией, где собраны сотни видов растений из разных уголков планеты.

Полюбоваться редкими деревьями и цветами сюда приезжают многие жители Краснодара. Особой скопление людей можно встретить ранним утром и вечером, когда любители спорта выходят на пробежку.

В саду находятся 70 редких и исчезающих растений. Они занесены в международную Красную книгу. Поэтому все посетители должны соблюдать правила поведения, которые можно прочитать на табличках, установленых на входе.

Для посетителей сад открыт каждый день с 5:00 до 23:00.

Чистяковская роща

Чистяковская роща – одна из самых старых парковых зон в Краснодаре. Ее заложили еще в 1900 году, но восстановили и привели в порядок совсем недавно, в 2008 году. Сегодня парк очень подходит для отдыха с детьми. Здесь находится множество аттракционов, можно взять в аренду велосипед и прокатиться по аллеям и даже полазить по веревочному городку, который находится у вершин дерев.

Если вам надоел активный отдых и хочется расслабиться, насладившись звуками природы, прямо на аллеях расположено множество кафе. Также в парке установлены две сцены и открытый кинотеатр.

Кроме того, это место притягивает любителей чтения. Для них в Чистяковской роще открыта огромная «Книжная ярмарка».