«Физически участвовать уже не может, а числиться не хотел». Сергей Галицкий ушел из исполкома РФС

Владелец ФК «Краснодара» написал заявление об уходе из исполкома РФС. Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Владелец футбольного клуба «Краснодар» заявил о выходе из исполкома Российского футбольного союза. Состояние здоровья бизнесмена Сергея Галицкого стало ухудшаться.

- Сергей Галицкий написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Физически участвовать он не может, числиться он не хотел, - рассказал президент РФС Александр Дюков. - Мы заявление приняли.

О своем недуге 54-летний миллиардер сообщил в сентябре 2021 года. Тогда, в интервью «Коммент.Шоу» он впервые рассказал причину, по которой не может больше посещать все домашние матчи «Краснодара».

Сейчас здоровье Сергея Галицкого стало резко ухудшаться.

- К сожалению, это тяжелое заболевание, требующее поездок на специальные процедуры. Сергею Николаевичу требуется операция, и его к ней готовят, - поведал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в окружении Галицкого.

СПРАВКА «КП»

Сергей Галицкий - российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети. Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почетный гражданин Краснодара.

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