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Общество23 декабря 2022 17:03

«Физически участвовать уже не может, а числиться не хотел». Сергей Галицкий ушел из исполкома РФС

Сергей Галицкий покинул исполком Российского футбольного союза по состоянию здоровья
Валерия ГОДОВНИКОВА
Владелец ФК «Краснодара» написал заявление об уходе из исполкома РФС. Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Владелец ФК «Краснодара» написал заявление об уходе из исполкома РФС. Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Владелец футбольного клуба «Краснодар» заявил о выходе из исполкома Российского футбольного союза. Состояние здоровья бизнесмена Сергея Галицкого стало ухудшаться.

- Сергей Галицкий написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Физически участвовать он не может, числиться он не хотел, - рассказал президент РФС Александр Дюков. - Мы заявление приняли.

О своем недуге 54-летний миллиардер сообщил в сентябре 2021 года. Тогда, в интервью «Коммент.Шоу» он впервые рассказал причину, по которой не может больше посещать все домашние матчи «Краснодара».

Сейчас здоровье Сергея Галицкого стало резко ухудшаться.

- К сожалению, это тяжелое заболевание, требующее поездок на специальные процедуры. Сергею Николаевичу требуется операция, и его к ней готовят, - поведал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в окружении Галицкого.

СПРАВКА «КП»

Сергей Галицкий - российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети. Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почетный гражданин Краснодара.

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