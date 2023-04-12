В Краснодаре отменили концерт Ярослава Евдокимова после его критики СВО

Ярослав Евдокимов Фото: vk.com/evdokimovyaroslav22

В Краснодаре отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального концертного зала, в котором было запланировано выступление.

В гастрольный тур артиста вошел и краевой центр. Ярослав Евдокимов планировал выступить в Краснодаре 25 апреля в 19:00. Цены на билет начинались от 1,5 тысячи рублей. В настоящее время приобрести их на онлайн-платформах не получается.

- Возврат билетов осуществляется по месту приобретения, - уточнили в пресс-службе Центрального концертного зала.

Концерт также планировался и в Сочи. Но афиша с анонсом выступления артиста исчезла и с сайта Зимнего театра города-курорта, где певец должен был выступить 24 апреля.

Причины отмены выступления заслуженного артиста России в Краснодаре не уточняются.

Однако ранее Ярослав Евдокимов выступил с критикой в адрес СВО.

Напомним, ранее в Краснодаре отменили концерт Ани Лорак. Выступление певицы планировалось 27 апреля. Однако против его проведения выступил глава города Евгений Наумов, пояснив, что жители не приемлют в городе шоу людей, «которые признаются в любви правящей на Украине власти».

- Они здесь не будут зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы, - отметил мэр Краснодара.

А двумя днями ранее общественники обратились к мэру Краснодара с просьбой воспрепятствовать концерту группы Shortparis. Музыканты коллектива в своем творчестве критикуют СВО. Выступление группы из Санкт-Петербурга запланировано 18 апреля на КРОП-арене.