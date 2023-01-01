Что изменится с 1 января 2023 года в Краснодарском крае. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наступил новый 2023-й год, и уже традиционно с первых минут принес перемены. Коснутся они самых разных сфер жителей Кубани. Так, в регионе вырастет пенсия. А еще изменится цена на проезд в электричках и стоимость техосмотра авто. Об этих и других коррективах читайте в материале «КП» - Кубань».

Список важных изменений в Краснодарском крае с 1 января 2023 года: что изменится, что подорожает, что нового, новые правила

Подорожает проезд в электричках

Путешествие в поездах станет дороже. Соответствующий приказ уже опубликован на сайте администрации края.

Так, проезд в пригородном железнодорожном транспорте в Краснодаре теперь стоит 31 рубль за одну зону. Напомним, в 2022-м было 29 рублей.

А вот на участке Туапсе - Адлер - 45 рублей за каждую зону, в 2022 году цена была 42 рубля.

При этом на участках: Адлер - Роза Хутор, Адлер - Аэропорт, Адлер - Имеретинский курорт и Имеретинский курорт - Роза Хутор стоимость проезда не изменится. Как и прежде, она составляет 58 рублей за каждые 10 километров.

Плата за техосмотр вырастет в два раза

Неприятные новости ждут автомобилистов, ведь обслуживание своей "ласточки" теперь станет дороже. С 1 января выросла плата за техосмотр. В соответствии с постановлением губернатора Кубани услуга подорожает в два раза.

Так, за техосмотр легковушки (до 8 мест) придется заплатить 1300,37 рубля вместо 651 рубля, как было раньше.

За автомобиль, который имеет помимо места водителя, более 8 мест и масса которого не превышает 5 тонн, - 1679,9 рубля (прежде - 841 рубль).

Вырастет и цена за ТО прицепов с 414 рублей до 826,97 рубля.

Для легких грузовиков (до 3,5 тонны) стоимость составит 1386,27 рубля, ранее цена была 694 рубля. Для тяжелых (до 12 тонн) техосмотр обойдется в 1959,55 рубля вместо 981 рубля.

Стоит сказать, что размер предельной стоимости за ТО обслуживание транспорта в регионе не менялся более 10 лет.

КСТАТИ

С 1 января на Кубани увеличат материнский капитал и пенсии

В новом году социальная поддержка государства традиционно увеличивается. Это касается различных выплат и пенсий.

Неработающие пенсионеры станут получать больше - их выплаты повысили на 4,8%. Средний размер страховой пенсии в России составит 21 862 рубля, а социальной — 12 562 рубля.

Жители Краснодарского края также могут рассчитывать на выплату регионального материнского капитала. Его выдают кубанским семьям, в которых появился третий ребенок. В 2022 году размер краевого материнского капитала составляет 139 493 рублей. Он индексируется каждый год.

Подробнее о том, на какие выплаты еще могут рассчитывать жители Кубани с 1 января 2023 года.

БУДЬ В КУРСЕ!

Отменяется скидка в размере 30% на оплату госпошлин через "Госуслуги"

Такую поблажку ввели в 2017 году. Эту меру изначально планировали всего на два года, но по решению властей дисконт был продлен до 1 января 2023 года.

В начале октября 2022 года Минфин России объявил о том, что предложений о продлении не поступало. Поэтому более скидок не будет.

Однако на портале, как и прежде, осталась возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%.

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