Владимир Ивич стал новым главным тренером ФК «Краснодар»

Сербский специалист возглавит основную команду «быков». Фото: https://t.me/fckrasnodar

Девятого января «быки» выйдут из отпуска. Они соберутся на базе в Читуке, проведут пару занятий и улетят на сборы – в ОАЭ. Однако тренировать их будет уже не Александр Сторожука.

ФК «Краснодар» 4 января официально объявил, кто занял пост главного тренера. Им стал серб Владимир Ивич, что уже было очевидно. Сербский специалист возглавит основную команду «быков». Предшественник черно-зеленых Александр Сторожук также останется в структуре клуба – он возглавит «Краснодар-2».

- С сербским специалистом подписан контракт на два года. Его ассистентами в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

Ранее мы сообщали, что клуб будет платить Владимиру Ивичу более миллиона евро в год (это примерно 76 миллионов рублей). Это на 200 тысяч евро больше, чем он получает в «Маккаби» из Тель-Авива.

СПРАВКА «КП»

Владимир Ивич родился 7 мая 1977 года. Карьеру футболиста он начал еще в 1994 году. В то время Ивич играл за сербский клуб «Пролетер». За четыре года карьер он смог перейти в ФК «Партизан». В 133 матчах национального чемпионата Ивич смогут забить 64 мяча.

К слову, серб выступал за немецкую «Боруссию», а также греческие АЕК, «Арис» и ПАОК.

В июне 2013 года Ивич взялся за молодежный состав ПАОКа и привел команду к чемпионскому титулу в первом же сезоны. В марте 2016 года Ивич возглавил основную команду и выиграл Кубок Греции-2016/17.

Владимир Ивич занял пост главного тренера «Маккаби» 31 мая 2018 года. За два года он смог привести клуб к двум чемпионским титулам подряд. Однако в 2020 году Ивич решил перейти в «Уотфорд», но не задержался в английском клубе и снова вернулся в «Маккаби».