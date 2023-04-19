Ревматолог, выступившая в суде по экспертизе изуродованной участницы конкурса красоты Юлии Тарасевич, огорошила неожиданным заявлением

Изувеченная пластическим хирургом участница конкурса красоты в Сочи пытается вернуть былую внешность. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В суде Краснодара прошло очередное заседание по гражданскому делу изуродованной участницы конкурса красоты Юлии Тарасевич из Сочи. Напомним, после неудачной пластики, из-за которой девушка больше не может улыбаться и с трудом закрывает глаза, она требует компенсацию. 35 млн рублей пострадавшая пациентка хочет отсудить у клиники. Во время выступления в суде ревматолог, готовившая экспертизу пострадавшей пациентке, огорошила неожиданным заявлением. Как удалось узнать KP.RU, оно касается имеющегося заболевания у девушки.

- Допрашивали врача-ревматолога, которая заявила, что у Юлии Тарасевич было диагностировано заболевание склеродермия (заболевание, при котором происходит поражение соединительной ткани, проявляется в виде уплотнений - Авт.). Хотя при проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено обратное - никакого недуга у пациентки не выявили, - сказал KP.RU глава Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук.

Юрист отметил, что склеродермия - это хроническое заболевание, излечение от него невозможно.

- Возникает очень странное противоречие. Поэтому мы сейчас рассматриваем вопрос о привлечении врача к уголовной ответственности за заведомо ложные сведения, предоставленные в судебном заседании, - добавил «КП» - Кубань» Николай Чернышук.

Стоит сказать, что ранее в суде представители клиники, в которой работает хирург, настаивали - последствия на лице похожи на картинки из Сети, характерные для склеродермии, во всяком случае визуально. Но эксперт объяснил, что диагноз не устанавливается по внешним признакам.

- Заболеваний, которые могли стать противопоказанием к операции, у пациентки не было. Те диагнозы, что озвучивались, имеют хронический характер, излечиться полностью нельзя, а потому скрыть это заболевание невозможно, - сказал судебно-медицинский эксперт Алексей Никитаев. - Если бы заболевание было, то это было бы отражено в анализах пациентки.

Отметим, что хирургу, изуродовавшему участницу конкурса красоты в Сочи, уже предъявили обвинения. Он по-прежнему заявляет о своей невиновности.

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