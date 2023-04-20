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Общество20 апреля 2023 12:35

«Наша помощь ценна»: Мэр Краснодара поблагодарил жителей города за поддержку бойцам СВО

Мэр Краснодара Евгений Наумов поблагодарил за помощь бойцам СВО в прямом эфире
Евгения СОРОКА
Мэр Краснодара Евгений Наумов. Фото: krd.ru

Мэр Краснодара Евгений Наумов. Фото: krd.ru

Жители Краснодара с самого начала спецоперации оказывают помощь нашим бойцам. Пока одни занимаются покупкой и сбором гуманитарных грузов, другие - доставляют и передают его военным на передовую. Накануне мэр города Евгений Наумов отвез помощь бойцам СВО. А, вернувшись, поблагодарил всех за проявленное неравнодушие во время прямого эфира на заседании Гордумы.

- В своей речи хотел бы всех поблагодарить, всех неравнодушных краснодарцев, наравнодушных людей – россиян, трудовые коллективы, - сказал Евгений Наумов, обращаясь к жителям города. - Хочу сказать, что ту помощь, то внимание, которое мы оказываем, которую мы, каждый на своем уровне, каждый по своим возможностям доносим до наших ребят, она там очень ценна.

Глава Краснодара отметил, что это он увидел своими глазами, когда оказался рядом с бойцами

- Наш творческий коллектив час пел. Начинал под дождем, никто не отошел. Поверьте, наша помощь важна. Она важна сохранениями жизни наших ребят, и одной целью – нашей общей победой, - добавил глава кубанской столицы. - Искренне выражаю всем слова благодарности. Искренне спасибо вам!

Напомним, ранее бойцы из Краснодара рассказали о службе в зоне СВО мэру города.

А тем временем экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продолжает находиться в зоне специальной операции. Он отправился добровольцем в октябре прошлого года. А в начале февраля продлил контракт, и сейчас наравне с другими военными выполняет боевые задачи.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ