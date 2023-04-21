«Я не верю в их сожаление!»: бабушка убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре хочет самого строгого наказания для зятя и дочери

Анжела Любимова не верит в раскаяние родителей-убийц. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Бабушка убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре хочет самого строгого наказания для зятя и дочери. Анжела Любимова пришла на заседание в суд, чтобы услышать, что скажут Сергей Бугорков и Алена на последнем слове. Однако женщина была поражена, когда увидела их поведение. Анжела сказала KP.RU, что оба родителя заслуживают наказания, но именно отчим за свою жестокость должен ответить по всей строгости закона.

- Хочу самого правдивого наказания, самого строгого, особенно для него, - утирая слезы, сказала Анжела Любимова, которая до сих пор не может оправиться после потери любимого внука. - Для отчима - пожизненное. А ей (дочери. - Прим. ред.) уже на усмотрение суда.

Как призналась женщина, ощущения, что все закончилось, у нее пока нет. При этом, смотря на дочь и ее мужа через стекло, Анжела так и не увидела в их глазах сожаления.

- Ни он, ни она не раскаиваются. Даже когда Сергей выступал с последним словом. Я не верю ему, - заявила женщина. - Все равно считаю, что он во всем виноват, жестокость исходила от мужчины. Мои внуки постоянно рассказывали, что первым руку за провинность поднимал именно он, а не Алена.

Анжела Любимова призналась, что ей тяжело видеть дочь на скамье подсудимых, при этом, почему Алена отказалась выступить с последним словом, она не знает.

- Я думала, она хоть что-то скажет, хотя бы спросит о своих детях, где они и как они. Их ведь трое осталось, какая она мать? - недоумевает бабушка убитого мальчика.

Отметим, что приговор родителям-убийцам огласят 21 апреля. Сейчас суд находится в совещательной комнате.

Напомним, сейчас все три девочки живут с бабушкой. Анжелике Васильевне Любимовой передали опекунство. Женщина рассказала нам, что часто приезжает на могилку Андрюши. Она вместе со своим мужем убираются, поправляют венки, приносят новые цветы и игрушки.

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