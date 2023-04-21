«Ждали раскаяния от матери, но этого не произошло». Адвокат высказалась после суда по делу об убийстве пятилетнего мальчика в Краснодаре

Евгения Тутушкина адвокат потерпевшей стороны Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодаре состоялось очередное заседание по делу об убийстве пятилетнего мальчика. С последним словом выступил отчим ребенка Сергей Бугорков. Он заявил, что сожалеет, что не смог ничего предпринять, чтобы предотвратить трагедию. При этом мать от последнего слова отказалась.

Адвокат потерпевшей стороны, бабушки Анжелы Любимовой, высказалась после заседания.

- На сегодняшний момент судебное следствие завершено. Как мне кажется, полноценно раскрыты все доказательства. Мы до последнего надеялись, что на этом заседании мать ребенка все-таки расскажет правду. Потому что ранее супруг просил взять вину на себя. Она и взяла. Сергей мотивировал это тем, что он будет лишен родительских прав и в дальнейшем не сможет забрать детей у бабушки, что ему дадут пожизненный. В записках он угрожал покончить с собой, если такое произойдет. Информация вскрылась на этапе предварительного следствия. Поэтому ждали долю раскаяния от матери, но этого не произошло, - сказала Евгения Тутушкина.

Правозащитница добавила, что для отчима просили пожизненное наказание, чтобы общество было изолировано от таких, как Сергей Бугорков. А по отношению к матери ребенка защита бабушки попросила законное и справедливое решение суда.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в суд мать убитого мальчика пришла в футболке с вызывающей надписью.

Напомним, отчим Андрюши (имя изменено. - Прим. ред.) на первом допросе признался, что нанес 38 ударов деревянным массажером по голове крохе, а потом заставил ходить его кругами по комнате. На следующее утро пятилетний мальчик не проснулся. После Сергей Бугорков отказался от показаний и заявил, что сказал об этом под пытками.

После того как Алена и Сергей обнаружили ребенка мертвым, они вместо того, чтобы обратиться в полицию, решили разыграть пропажу. Вынесли тело в клетчатой сумке, закопали его на берегу реки Кубань, а волонтерам и спасателям рассказали, что пятилетний сын ушел кормить котенка и исчез.