«Пивас будешь?». Мать убитого пятилетнего мальчика на приговор надела футболку с вызывающей надписью

Женщина выбрала для приговора футболку с вызывающей надписью. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Мать убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре шокировала своим внешним видом на приговоре. Напомним, в Краснодарском краевом суде 21 апреля проходит последнее заседание по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых родители-убийцы пятилетнего Андрюши (имя изменено. - Авт.), с которым летом прошлого года они расправились, а позже выдали за пропавшего.

Как передает корреспондент KP.RU, отчим ребенка Сергей Бугорков выступил с последним словом, в котором заявил, что он во время убийства был на работе. А вот мать мальчика Алена отказалась от последнего слова - ей нечего было сказать перед оглашением приговора. Но всех присутствующих возмутил внешний вид женщины. Она надела майку с вызывающей надписью «Пивас будешь?»

Напомним, следствие считает, что отчим Андрюши (имя изменено. - Прим. ред.) нанес 38 ударов деревянным массажером по голове крохе, а потом заставил ходить его кругами по комнате. Когда мальчик умер, Алена решила разыграть его пропажу, а мужу предложила закопать тело собственного ребенка рядом с рекой Кубань.

Защита Бугоркова попросила переквалифицировать преступление на 125-ю статью «Оставление в опасности». Отметим, что прокурор запросил для Сергея 22 года тюрьмы, а для Алены - 21 год. Адвокат пострадавшей стороны потребовала пожизненное заключение для отчима Андрюши Лукьяненко.

Бабушка убитого мальчика Анжела Любимова требует, чтобы отчим и мать ребенка получили самое строгое наказание.

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