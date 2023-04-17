Почему родителям-убийцам пятилетнего мальчика в Краснодаре не дадут пожизненный срок

Родителям убитого пятилетнего мальчика не дадут пожизненное

17 апреля в Краснодарском краевом суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве пятилетнего мальчика. По версии следствия, кроху убили 10 июня 2022 года собственные родители Алена Масленникова и Сергей Бугорков. Супруги во время следствия валили вину друг на друга. Но во время суда Бугорков начал идти в отказ, а Алена Масленникова взяла всю вину на себя. Судебные разбирательства подходят к завершению. Во время прений стало известно, сколько прокурор запросил для Алены Масленниковой и Серегея Бугорокова. Как выяснилось, пожизненный срок никому не грозит.

По данным KP.RU, была переквалификация преступления. Сергея Бугоркова решили судить по 125 статье “Оставление в опасности”. Ведь во время каждого заседания он утверждал, что единственная его вина в том, что он оставлял детей с “неуравновешенной” Аленой (якобы у нее был гормональный сбой во время третьей беременности и она не контролировала себя), но ребенка он не убивал.

- Гособвинитель попросил дать Сергею Бугоркову 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, - уточнила “КП” - Кубань” адвокат пострадавших Евгения Тутушкина. - Для Алены Масленниковлой прокурор запросил 21 год тюрьмы.

Адвокат пострадавшей стороны потребовала пожизненное заключение для отчима. Однако в отношении подсудимой Евгения Тутушкина отстранилась от прений.

- Мы запросили объективного и законного приговора в отношении Алены. В части прения и оценки совершенного ею преступления мы решили отстраниться, - сообщила “КП”-Кубань” Евгения Тутушкина.

Также защитник прокомментировала, почему прокурор не запросил пожизненный срок для подсудимых.

- На пожизненный срок преступление не тянет с точки зрения общественности. Как правило, самое суровое наказание в нашей стране назначают при убийстве нескольких человек. Хотя у нас была такая практика, что подсудимому давали пожизненное за убийство ребенка. Но такое дело было только одно - приговор вынес Саратовский областной суд, - заключила Евгения Тутушкина.

Следующее заседание назначили на 21 апреля. По предварительным данным, подсудимые скажут последнее слово.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Алена Масленникова (родная мать Андрюши) и Сергей Бугорков обнаружили, что мальчик мертв, после того как кроха был жестоко избит. Но вместо того, чтобы обратиться в полицию, они решили разыграть пропажу, закопав тело Андрюши на берегу реки Кубань. После этого парочка заявила волонтерам и спасателям, что вся семья отдыхала на природе, а пятилетний мальчик ушел кормить котенка и исчез. К делу подключилась и полиция. Ребенка искали сутки. Но потом вскрылась ужасная правда.

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