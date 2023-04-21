«Никто не знает, как нам плохо!»: Отчим-убийца пятилетнего мальчика в Краснодаре выступил с последним словом, а мать отказалась

На скамье подсудимых - родители убитого пятилетнего мальчика Cергей Бугорков и его жена Алена. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодарском краевом суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве пятилетнего мальчика. На скамье подсудимых, его родители, отчим ребенка Сергей Бугорков и мать Алена. Следствие полагает, что они сначала убили малыша, а позже выдали за пропавшего. 21 апреля подсудимым дали возможность выступить с последним словом. Как передает корреспондент KP.RU из зала суда, первый начал говорить Сергей. Он заявил, что вместе с женой тяжело переживает происходящее, сидя в камере.

- Что мне сказать? Никто из нас не хотел, чтобы это произошло. Меня вообще не было - я на работе был, - заявил Сергей Бугорков в зале суда. - Да, сожалею! И то, что говорят, будто мы не сожалеем, а кто знает, что мы переживаем? Никто не видит, что с нами происходит, когда мы находимся в камере. Давление на меня было оказано. И да, мы испугались.

А вот мать мальчика заявила, что отказывается от последнего слова.

На заседание также пришли бабушка убитого мальчика Анжела. В зале суда она не смогла сдержать слез, когда слушала, что говорят Сергей и Алена.

Бабушка убитого мальчика не смогла сдержать слез. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Напомним, по данным следствия, отчим Андрюши (имя изменено - прим.ред.) нанес 38 ударов деревянным массажером по голове крохе, а потом заставил ходить его кругами по комнате. На следующее утро пятилетний мальчик не проснулся... Тогда Алена решила разыграть пропажу, а мужу предложила закопать тело собственного ребенка рядом с рекой Кубань.

Но все же правоохранители смогли выяснить подробности случившегося. На допросе Сергей Бугорков во всем сознался. Но во время судебных заседаний начал отрицать свою вину. Якобы он даже никогда не держал этот массажер в руках. По словам Сергея Бугоркова, он виноват только в том, что оставил ребенка в опасности (ведь Алена была беременна в третий раз, у нее был гормональный сбой и она срывалась на Андрюше). А мать убитого мальчика решила подыграть своему супругу и заявила, что это именно она избила собственного сына до смерти.

К слову, во время прений прокурор запросил для Сергея 22 года тюрьмы, а для Алены - 21 год. Защита Бугоркова попросила переквалифицировать преступление на 125 статью «Оставление в опасности». Адвокат пострадавшей стороны потребовала пожизненное заключение для отчима Андрюши Лукьяненко.

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