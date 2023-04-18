Пожизненного не будет. Собрали всю историю убийства пятилетнего мальчика в Краснодаре, которого родители выдали за пропавшего

Родители убитого пятилетнего мальчика

Эту жуткую историю помнит каждый житель Краснодара. Поздним вечером 10 июня 2022 года в спасательный отряд “Лиза Алерт” поступило сообщение о пропаже пятилетнего мальчика Андрюши Лукьяненко (имя изменено).

Родители ребенка Алена Масленникова и Сергей Бугорков рассказали, что они всей семьей отдыха у реки Кубань. Взрослые жарили шашлык, а две сестренки Андрюши и он сам резвились в песочке. В какой-то момент мальчик увидел на берегу кошку, пошел ее погладить...и не вернулся.

Прочесывать лес вышли все неравнодушные жители города. В поисковой операции участвовали волонтеры, спасатели и полиция. Но пятилетнего Андрюшу не нашли ни ночью, ни утром, ни следующим днем.

Тогда Сергей Бугорков не выдержал и рассказал всю жуткую правду правоохранителям. 9 июня Андрюшу плохо себя вел и не слушался Алену. А вечером начал просто так вытаскивать продукты из холодильника (мальчик часто так себя развлекал). Когда Бугорков пришел домой после работы он увидел, что ребенок ходит с наполненным памперсом. У пятилетнего мальчика было недержание. Сергея это разозлило. Тогда масло в огонь решила подлить и Алена. Она сказала, что Андрюшу плохо себя вел весь день.

Мальчика начали жестоко избивать. Ребенка и до этого дня били всем, что попадется под руку. В этот раз Сергей Бугорков схватился за деревянный массажер и нанес 38 ударов по голове крохи. Алена пинала кроху, лупила ремнем и проводом от зарядного устройства. После этого мать толкнула своего же ребенка в стеклянную дверь балкона, которая разбилась от удара. После жесткого избиения Сергей заставил ходить Андрюшу по комнате кругами. Супруги спокойно ушли спать.

- Андрюша мне рассказал, мама с отчимом его сильно били, а потом толкнули на дверь балкона. На голове у брата я увидела красные повреждения и лицо было отекшим, - рассказала старшая сестра Андрюши Ксюша. Она зашла в комнату, где избавили брата, после того, как родители ушли спать.

На следующий день, 10 июня, Ксюша проснулась самая первая. Когда 11-летняя девочка пришла в зал, она увидела, что брат свисает с кресла.

- Я подумала, что Андрюша спит. Родители тоже спали. Я пошла обратно прилечь на кровать и уснула. Через некоторое время мама начала будить всех нас, - говорит Ксюша.

В тот момент Алена Масленникова поняла, что Андрюша уже не дышит. Вместе со своим мужем они начали придумывать план.

- Мама позвала меня к себе и сказала, что брат умер. Потом она пошла за большой сумкой. Мама сказала, что туда погрузит Андрюшу и вывезет его. Вместе с отчимом они начали помещать тело брата. Мама сказала, что сейчас все поедем искать место, чтобы закопать и похоронить Андрюшу, - рассказывает Ксюша.

Сергей Бугорков перед отъездом сказал соседке, что они все вместе едут за углями, чтобы устроить пикник. Однако семья приехала в лес. Сергей вместе с Аленой пошли закапывать тело малыша, а Ксюша вместе с сестрой остались в машине.

- Через некоторое время мама с отчимом вернулись. Но сумки уже не было. На следующий день после этого мама сказала, чтобы я никому не говорила про то, что они избили и закопали Андрюшу. Иначе их могут всех посадить в тюрьму, - закончила жуткий рассказ Ксюша.

Могила Андрюши Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Но правоохранители узнали всю правду. Во время следствия Сергей Бугорков признавал вину, говорил, что это он убил ребенка. Отчима пятилетнего мальчика сразу заключили под стражу, а вот мать - нет (она тогда была беременна). Однако, когда Алена Масленникова родила, ее сразу забрали в СИЗО, а малышку - в детский дом (сейчас все дети живут с бабушкой - Анжеликой Любимовой).

Путались в показаниях

Суд по делу об убийстве пятилетнего мальчика начался 9 января. Разбирательства до сих пор продолжаются. В зале суда уже прошли прения, а 21 марта Алена Масленникова и Сергей Бугорков скажут свое последнее слово. Во время заседаний подсудимый вечно путался в показаниях, отрицал все, что говорил во время следствия. Бугорков заявил судье, что его пытали правоохранители, били током и заставляли писать все под диктовку. В отношении следователей провели проверку, но нарушений зафиксировано не было.

Помимо того, что Бугорков начал отрицать вину, он начал сваливать все на свою супругу. Подсудимый заявил, что Алена была неуравновешенной из-за беременности и у нее играли гормоны.

- У меня были гормоны во время следствия, была беременна на тот момент, я врала. Я признаю вину, да, была агрессивна, и я избивала. Получается, что я убила ребенка, - заявила во время очередного судебного заседания Алена.

Сколько грозит

Во время прений стало известно, сколько прокурор запросил для Алены Масленниковой и Серегея Бугорокова. Как выяснилось, пожизненный срок никому не грозит.

По данным KP.RU, защита Сергей Бугоркова просит переквалифицировать преступление на 125 статью “Оставление в опасности”. Ведь во время каждого заседания он утверждал, что единственная его вина в том, что он оставлял детей с “неуравновешенной” Аленой, но ребенка он не убивал и не поднимал руки на детей.

- Гособвинитель попросил дать Сергею Бугоркову 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, - уточнила “КП” - Кубань” адвокат пострадавших Евгения Тутушкина. - Для Алены Масленниковлой прокурор запросил 21 год тюрьмы.

Адвокат пострадавшей стороны потребовала пожизненное заключение для отчима. Однако в отношении подсудимой Евгения Тутушкина отстранилась от прений.

Почему не пожизненное

- На пожизненный срок преступление не тянет с точки зрения общественности. Как правило, самое суровое наказание в нашей стране назначают при убийстве нескольких человек. Хотя у нас была такая практика, что подсудимому давали пожизненное за убийство ребенка. Но такое дело было только одно - приговор вынес Саратовский областной суд, - рассказала Евгения Тутушкина.

Андрюшу можно было спасти

Бабушка мальчика Анжелика Васильевна Любимова обращалась в суд, чтобы лишить мать Андрюши родительских прав. Ради своего внука женщина отказалась от своей дочери-изверга. Анжелике Любимовой почти удалось лишить Алену родительских прав (судебное решение имеется в распоряжении редакции). Но апелляция его отменила, посчитав, что мать не представляет угрозы для своих детей.

Анжелика Любимова Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Я воспитывала и старшую ее дочку и Андрюшку, - рыдает в голос бабушка убитого мальчика. - Дети ей были не нужны. Она меняла мужиков, как перчатки. И даже штраф получала за занятие проституцией.

Материнский инстинкт у Алены, по словам ее собственной матери, проснулся, когда во время пандемии в стране начали раздавать по 10 тысяч рублей на детей. Анжелика Васильевна не сдалась, а заявила о беспутстве дочери в органы. Но это не помогло. Суд встал на сторону матери.

Как сейчас живут сестры убитого Андрюши

Сейчас все три девочки живут с бабушкой. Анжелике Васильевне Любимовой передали опекунство. Женщина рассказала нам, что часто приезжает на могилку Андрюши Лукьяненко. Она вместе со своим мужем убираются, поправляют венки, приносят новые цветы и игрушки.

Все девочки живут с бабушкой

Фотография, сделанная во время последней поездки мальчика на море, уже выцвела. Однако голубые глаза мальчика смотрят на каждого, кто приходит к нему. Светлое белое личико и легкая улыбка - именно так запомнили Андрюшу родственники, друзья, знакомые, соседи…

А девочки каждый день просыпаются с улыбкой. Ксюша учится в пятом классе, а Света ходит в ясли

- Самая маленькая Аня нами командует и руководит, - с улыбкой рассказывает Анжелика Любимова. - Ксюша продолжает заниматься восточными танцами и ходит к репетитору.

Бабушка девочек не жалеет денег. Она делает все, чтобы их детство стало счастливым.

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