«На допросе врала - играли гормоны»: мать убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре отказалась от своих показаний

Алена Масленникова шокировала своими показаниями.

24 марта в Краснодарском краевом суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве пятилетнего мальчика. На этом слушании родителям ребенка, что сидят на скамье подсудимых, задавали вопросы по поводу показаний, которые они давали во время следствия. Отчим мальчика заявил, что ребенка не убивал, а закапывал его по велению матери Андрюши (имя ребенка изменено - Авт.). Сама же Алена Масленникова сказала, что выступать в суде не будет.

- Бугорков Сергей давал таблетке Андрюше три раза в день (хотя сам отчим на прошлом заседании это отрицал - прим.ред.). Сергей бил ребенка в целях воспитательных целях. Например, когда кроха расковырял нос до крови и испачкал стены, - гособвинитель зачитал показания женщины следователям. - Сергей бил деревянным массажером Андрюшу каждый день по ногам, телу, рукам. Я пыталась говорить с ним, просила не бить Андрюшу. Но Сергей игнорировал это, продолжал избиения.

Сергей Бугорков.

Часто, по словам матери ребенка, отчим злился, уходил из дома.

Когда же родители обнаружили мальчика мертвым, то не спешили звонить в экстренные службы.

- «Я боюсь, что брал его за шею» - сказал мне Сергей после того, как обнаружили малыша мертвым. Я попросила не звонить в скорую и полицейским, потому что боялась, что у меня заберут детей, - признавалась следователям женщина. - Хотела ночью позвонить в полицию, но боялась Сергея, поэтому решила разыграть пропажу ребенка.

Кроме того, по данным допроса Алены, Сергей закапывал ребенка сам. Женщина была с 11-летней дочкой, в то время, как ее сожитель ушел с пакетом, а спустя два часа пришел с пустыми руками.

Могила убитого мальчика Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- С какими показаниями вы не согласны? - судья задал вопрос Алене.

- Я половину не говорила, - заявила женщина. - Я признаю вину, да, была агрессивна, и я избивала. Получается, что я убила ребенка.

- Для чего вы с самого начала говорили, что ребенка убил Сергей? А сейчас наоборот?

- У меня были гормоны, была беременна на тот момент, я врала, - ответила Алена.

Матери убитого мальчика предложили посмотреть на фото тела мертвого сына, чтобы она посмотрела побои. Но женщина отказалась.

- Вы не хотите рассказать, как было все на самом деле? - вновь обратился к женщине судья.

- Нет, не желаю, - коротко добавила подсудимая.

Отметим, что на прошлом заседании адвокат Сергея Бугоркова сказала, что его мать готова подтвердить, как Алена агрессивно вела себя дома, когда они были в гостях в Казахстане. Но сейчас сам подсудимый возразил против допроса матери.

На следующем заседании опросят свидетеля со стороны Сергея Бугоркова - вызовут его начальника Марину Ф. Мужчина часто привозил детей на работу, которые якобы хорошо отзывались о нем.

Следующее слушание пройдет 27 марта.

По данным следствия, кроху убили собственные родители. Сергей Бугорков нанес мальчику 38 ударов деревянным массажером по голове, после чего приказал ходить по комнате кругами. На следующее утро ребенок так и не проснулся. Однако во время одного из заседаний Бугорков начал идти в отказ и не признавать вину. Мужчина решил все скинуть на свою супругу - Алену, якобы она всегда избивала и детей и была психически неуравновешенной после родов. Также Бугорков заявил, что именно мать убитого Андюши решила разыграть пропажу и закопать тело. Сергей начал отказываться от всех своих показаний. По его словам, во время допроса его пытали.

Напомним, трагедия произошла 10 июня 2022 года. В тот день Алена Масленникова обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Она внушила, что всей семьей они отдыхали около реки Кубань. В один момент Андрюша ушел кормить котенка и бесследно исчез. Все поверили словам матери и начали искать ребенка. Но позже выяснилось, что это была всего лишь инсценировка. Пятилетний мальчик уже умер, его собственный отчим накануне вынес мертвым в клетчатой сумке и закопал на берегу реки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жена настояла закопать тело и разыграть пропажу»: Отчим убитого 5-летнего мальчика в Краснодаре шокировал новыми заявлениями в суде

Отчим убитого 5-летнего мальчика дал шокирующие показания в суде Краснодара (подробнее)

«Натянули пакет на голову и пускали ток». Отчим убитого пятилетнего мальчика из Краснодара заявил о пытках

Отчим убитого 5-летнего мальчика в Краснодаре заявил, что его пытали во время допроса (подробнее)