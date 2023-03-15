«Жена настояла закопать тело и разыграть пропажу»: Отчим убитого 5-летнего мальчика в Краснодаре шокировал новыми заявлениями в суде

На суде Сергей и Алена переглядывались и смеялись

В Краснодарском краевом суде 15 марта состоялось очередное заседание по делу об убийстве 5-летнего мальчика. По версии следствия, ребенка убили собственные родители - Алена Масленникова и Сергей Бугорков.

В суд Сергея и Алену привели вдвоем, парочка не была похожа на убитых горем родителей: они постоянно переглядывались с адвокатом и смеялись.

Сергей Бугорков

Показания первым давал Сергей, он наотрез отказался признавать вину и убеждал судью в том, что хотел построить крепкую семью.

- Когда мы познакомились, стали жить у ее мамы, Анжелики Васильевны, в частном доме. Она сама нас позвала. У Алены было двое детей, которые проживали у бабушки. Потом мы съехали. Причиной стало требование мамы Алены - она сказала, что я должен зарабатывать по 100 тысяч в месяц и все деньги отдавать ей. Мы сначала жили у знакомых, потом стали снимать в аренду. У нас родилась совместная дочь. Бабушка в это время стала с нами судиться, не хотела отдавать детей, - начал Бугорков.

Сергей уверен, что бабушка хотела забрать детей не от плохой жизни, а чтобы нажиться на них.

- Я хотел оформить опеку на всех детей, хотел построить крепкую семью. Андрюша (имя ребенка изменено - авт.) наблюдался у психолога. Мы покупали памперсы на ночь, у него были проблемы. Детей били только за непослушание. Например, старшая сидела в школе в телефоне, я ударил ее тряпочным ремнем три раза. Алена также могла ругать детей за то, что они повышали голос, - читал с листа Бугорков.

Алена Масленникова

Сергей отметил, что у жены часто происходили срывы на бытовой почве, он понимал, что ей требуется психологическая помощь.

- Алену нужно было изолировать от детей на время, она два года подряд была беременна, это могло отразиться на ее психике. В один из дней я поздно вернулся домой, Андрюша долго не мог уснуть, лег спать поздно, на самочувствие не жаловался. Утром Алена меня разбудила и показала, что он лежит на полу без признаков жизни. Я начал делать искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Когда поняли, что ребенка не спасти, вышли на балкон обсудить ситуацию. Я говорил, что нужно вызвать полицию, Алена убеждала, что тело надо спрятать. 11-летней сестре сказали, что кроме нас о ситуации никто не должен знать, ее тоже трясло, - описывал день трагедии Сергей.

После этого Бугорков стал рассказывать, как искали место, чтобы закопать тело.

- Мы привезли сумку с телом на берег Кубани, место нашли спонтанно, там и закопали. Потом прокатились по городу и вернулись домой. Дома рассуждали, почему так случилось, была версии, что он поперхнулся, - заключил Сергей.

Анжелика Любимова Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На вопрос: били ли мальчика массажером по голове, Сергей ответил - нет.

Напомним, трагедия произошла 10 июня 2022 года. В тот день мать пятилетнего Андрюши (имена здесь и далее изменены - от Авт.) обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Алена Масленникова внушила, что вместе с семьей они отдыхали около реки Кубань. В один момент Андрюша ушел кормить котенка и бесследно исчез. Все поверили словам матери и начали искать ребенка. Но позже выяснилось, что это была всего лишь инсценировка. Пятилетний мальчик уже умер, его собственный отчим накануне вынес мертвым в клетчатой сумке и закопал на берегу реки.

Сначала Сергей Бугорков на допросе признался, что избил ребенка до смерти в квартире. Он нанес крохе 38 ударов по голове деревянным массажером, после чего Андрюша не проснулся. Утром Сергей Бугорков вынес тело ребенка в клетчатой сумке и закопал возле реки. А Алена Масленникова попросила свою старшую дочь Ксюшу никому об этом не рассказывать. Как оказалось, мальчика убивали на глазах у 11-летней сестры.

Могилка убитого мальчика Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Затем отчим пошел в отказ и заявил, что не признает вину. Тогда Алена Масленникова решила взять всю вину на себя. Во время прошлого заседания суд зачитывал личную переписку между супругами в СИЗО. Оказалось, что Бугорков давил на жалость, клялся в личной и любви и просил сказать, что именно она жестоко расправилась с сыном. А если Сергея освободят, то он заберет детей обратно к себе (пара воспитывала еще три девочки).

Анжелика Любимова, бабушка детей, долгое время боролась за Андрюшу. Ради внука она отказалась от своей дочери и подала в суд. Но мальчика вместе с сестрами оставили Алене Масленниковой. Когда же опека встала на сторону бабушки - было уже поздно, мальчик был убит...

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