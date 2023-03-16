«Натянули пакет на голову и пускали ток». Отчим убитого пятилетнего мальчика из Краснодара заявил о пытках

Сергей Бугорков заявил о пытках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском краевом суде завершилось очередное заседание по делу об убийстве 5-летнего мальчика собственными родителями. По данным следствия, 10 июня 2022 года Сергей Бугорков (отчим) нанес 38 ударов деревянным массажером по голове крохе. На следующее утро мальчик так и не проснулся.

По данным "КП"-Кубань", на очередном заседании Сергей Бугорков начал путаться в показаниях и отрицать все, что говорил во время предварительного следствия. Отчим убитого 5-летнего Андрюши (имя изменено- от Авт.) сделал громкое заявление.

Сергей Бугорков

- Полностью отказываюсь от своих показаний. Они (речь идет о сотрудниках полиции - от Авт.) хотели, чтобы я везде подписался, даже на пустых бланках. На момент моего поступления в СИЗО были зафиксированы многочисленные повреждения. Это свидетельствует о том, что на меня давили. Все протоколы я подписывал после того, как меня вывели из следственного комитета на задний двор, потому что я отказывался подписывать бланки. На заднем дворе на меня оказывали давление, поступали угрозы со стороны оперативников, - рассказывал Сергей Бугорков.

Подсудимый заявил, что правоохранители якобы били его по голове и груди. После чего, продолжал Бугорков, на него надели пакет и начали бить током. При этом по его ощущениям разряд был примерно 14 вольт, правда, как он это определил без необходимых знаний - не ясно.

- Вас таким образом направляли на то, чтобы вы дали показания? - задает вопрос судья.

- Да, - кратко отвечает Бугорков.

- Вы согласились? - судья.

- У меня выбора не было тогда, - пожимает плечами Бугорков.

- Я спрашиваю, вы согласились? - настаивает служитель правосудия.

- Согласился, - подтверждает отчим убитого 5-летнего мальчика.

По словам Бугоркова, у него есть претензии к оперативникам. Следователь не дал позвонить Сергею родителям и не предоставили с самого начала адвоката для переговоров.

- Речь идет о давлении. На вас следователь оказывал давление? - уточняет судья.

- Скажи, что оказывал, - шепчет Алена Масленникова. И Бугорков поплыл. Подсудимый замешкался и нервно смотрел на адвоката, не зная, что ответить.

- Ну бил вас следовать или нет? - не выдержал судья.

- Нет-нет, не бил, - заключил Бугорков.

Судья сообщил, что в отношении правоохранителей будет проводиться проверка. А следующее судебное заседание назначили на 24 марта. «Комсомолка» продолжает следить за ходом дела.

Могилка убитого мальчика Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Напомним, трагедия произошла 10 июня 2022 года. В тот день мать пятилетнего Андрюши (имена здесь и далее изменены - от Авт.) обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Алена Масленникова внушила, что вместе с семьей они отдыхали около реки Кубань. В один момент Андрюша ушел кормить котенка и бесследно исчез. Все поверили словам матери и начали искать ребенка. Но позже выяснилось, что это была всего лишь инсценировка. Пятилетний мальчик уже умер, его собственный отчим накануне вынес мертвым в клетчатой сумке и закопал на берегу реки.

Алена Масленникова

Сначала Сергей Бугорков на допросе признался, что избил ребенка до смерти в квартире. Он нанес крохе 38 ударов по голове деревянным массажером, после чего Андрюша не проснулся. Утром Сергей Бугорков вынес тело ребенка в клетчатой сумке и закопал возле реки вместе с супругой. Алена Масленникова попросила свою старшую дочь Ксюшу никому об этом не рассказывать. Как оказалось, мальчика убивали на глазах у 11-летней сестры.

Затем отчим пошел в отказ и заявил, что не признает вину. Тогда Алена Масленникова решила взять все на себя.

Бабушка убитого мальчика Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Анжелика Любимова, бабушка детей, долгое время боролась за Андрюшу. Ради внука она отказалась от своей дочери и подала в суд. Но мальчика вместе с сестрами оставили Алене Масленниковой. Когда же опека встала на сторону бабушки - было уже поздно, мальчик был убит...

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