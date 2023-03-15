«Избиения снимали на видео»: Отчим убитого 5-летнего мальчика в Краснодаре стал путаться в показаниях

На заседании Сергей и Алена не были похожи на убитых горем родителей

15 марта в Краснодаре проходит очередной суд по делу об убийстве 5-летнего мальчика. На месте находится корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань».

Показания первым стал давать Сергей Бугорков, отчим ребенка. Он ранее на допросе признался, что избил ребенка до смерти в квартире деревянным массажером, но потом резко пошел в отказ, вину на себя взяла супруга – Алена. Сегодня в суде он уверил, что наказывал ребенка, но не сильно, никакого массажера и в помине не было.

Отчим убитого 5-летнего мальчика сначала зачитывал заранее подготовленные показания с листа. Затем стал отвечать на вопросы обвинителя, адвоката и судьи. По ходу заседания Сергей стал путаться в показаниях, а иногда отказывался от ответов. Делал упор на том, что были растеряны, поэтому не вызвали ребенку скорую и поступили таким образом.

- Двое суток вы были так растеряны и все делали спонтанно. Спланировали такую процедуру, тщательно спланировали, даже решили на следующий день поехать на пикник, чтобы заявить о пропаже. Что-то не вяжется, - резко ответил обвиняемому судья.

Сергей Бугорков настаивал, что не избивал ребенка и не видел на нем никаких травм. Тогда в суде ему показали фотографии с синяком под глазом и шишкой на лбу. Снимки были сделаны сразу после того, как нашли тело мальчика на берегу Кубани.

- Я ничего этого не видел. Не видел никаких следов побоев, - бесповоротно отвечал Бугорков.

Кроме этого, Сергей рассказал, что у них с Аленой была переписка с видео. На кадрах якобы Алена била ребенка.

- Несколько раз она ударила его по лицу. Это было на видео. Его мы удалили и всю переписку тоже сразу после того, как спрятали тело, - признался отчим мальчика.

На вопрос, почему на допросе он говорил, что сам избил ребенка до смерти массажером, Сергей ответил, что его пытали.

- Были угрозы, если я не подпишу бумаги так как они скажут, то убьют. Мне надевали на голову пакет и били током, - пожаловался Бугорков.

Эти заявления о пытках теперь также будут проверять правоохранители.

Напомним, трагедия произошла 10 июня 2022 года. В тот день мать пятилетнего Андрюши (имена здесь и далее изменены - от Авт.) обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Алена Масленникова внушила, что вместе с семьей они отдыхали около реки Кубань. В один момент Андрюша ушел кормить котенка и бесследно исчез. Все поверили словам матери и начали искать ребенка. Но позже выяснилось, что это была всего лишь инсценировка. Пятилетний мальчик уже умер, его собственный отчим накануне вынес мертвым в клетчатой сумке и закопал на берегу реки.

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