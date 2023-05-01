В Сочи над морем появились смерчи. Фото: t.me/love_sochi

В Сочи 1 мая появились смерчи. Огромные черные воронки закружились над Черным морем. Погода портится на территории всего края.

- В Кудепсте смерчи. Они появились далеко в море, - рассказали местные жители в соцсетях.

При этом, до конца 2 мая на Кубани объявлено штормовое предупреждение, но, по данным синоптиков, сильные ливни и грозы не дойдут до Сочи.

- Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений. Пройдет сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 – 22 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что также ожидаются подъемы уровня воды. Подтопления возможны на малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края.

- Затопить может Отрадненский, Мостовской, Лабинский, Курганинский, Апшеронский, Усть-Лабинский районы, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Кроме того, местами в реках будет наблюдаться повышение воды, вплоть до превышения неблагоприятных отметок.

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