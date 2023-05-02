Подозреваемые уже дали показания и указали место, где находятся Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко.

Подозреваемые в убийстве пропавших аниматоров на Кубани рассказали, где закопали тела. Напомним, ранее СУ СК по Краснодарскому краю сообщили подробности расследования. Подозреваемые в похищении Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко задержаны. Правда, их личности, как и количество, не уточняется в интересах следствия.

Известно, что сейчас с подозреваемыми работают правоохранители, которым они и признались в расправе, а затем рассказали, что сделали с убитыми. На данный момент силовики выехали на место, где могут быть закопаны тела мужчины и девушки.

- Расследование продолжается, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователям также предстоит установить, было ли убийство запланировано или преступление совершено после конфликта.

Отметим, что поиск Кирилла и Татьяны продолжался четыре дня. Сотни добровольцев прочесывали местность, чтобы найти пропавших, но ни единой зацепки найти им не удалось.

Напомним, ранее Следком Кубани возбудил уголовное дело по факту исчезновения организаторов праздника за «Убийство двух и более лиц с корыстными целями». После того, как в лесополосе была найдена сгоревшая иномарка Кирилла, на которой он ездил вместе с Татьяной, следователи назначили экспертизы.

Кстати, ранее были озвучены версии загадочной пропажи аниматоров на Кубани. Основная версия, к которой склоняются не только оперативники, но и многие знакомые, Кирилл и Татьяна могли стать жертвами разбойной банды. Тем более что сценарий странного исчезновения аниматоров напоминает преступления так называемой банды ГТА.

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