На кубанской дороге, где пропали убитые аниматоры, ранее уже исчезали люди

Жители станицы Березанской называют участок, где пропали аниматоры, "дорогой смерти". Фото: Мария ЧАЛАЯ

В обстоятельствах расправы над аниматорами, которые возвращались после выступления домой, разбираются следователи. Они сейчас допрашивают трех подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству. Во всяком случае на видео мужчины сами признались, что порезали парня и девушку. Напомним, Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко перестали выходить на связь в районе станицы Березанской. Именно здесь на дороге они повредили колесо. Незнакомцы, стоящие неподалеку вызвались им помочь. Как позже выяснилось, аниматоры встретили своих убийц... Как удалось узнать KP.RU, жители станицы, где пропали Кирилл и Татьяна, говорят, что это не первая трагедия. Ранее на этой дороге уже исчезал человек.

- 40 лет назад сосед у меня странно исчез, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» одна из женщин. - Он пошел корову на луг выгнать, так и не вернулся. До гадалок ездили аж в Москву. Но так и не нашли, даже тела не было. Уже столько лет прошло, так его и не нашли.

После пропажи аниматоров экстренно залатали ямы, в которых Кирилл Чубко и повредил колесо. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Что произошло с мужчиной, до сих пор не ясно.

Отметим, что после резонансного преступления ямы на дороге, где повредил колесо Кирилл, стали экстренно латать. По словам местных жителей, ранее проезжая часть была в ужасном состоянии. Несмотря на то, что разрешенная максимальная скорость 90 км/ч, водители не превышают 50 - везде кочки. В этих ямах и правда колесо можно оставить.

Машину аниматоров сожгли, чтобы замести следы преступления.

А тем временем стало известно, что один из задержанных - Демьян Кеворкьян - был главарем банды дорожных грабителей. В 2016 году его осудили за создание группировки, в которую были вовлечены двое мужчин и даже малолетка. Они устраивали разбои на трассе и вымогали деньги. Преступление, которое Кеворкьян и его подельники совершили сейчас, было совершено по такому же сценарию как и в 2014 году.

Кирилла и Татьяну убили из-за 190 тысяч рублей.

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