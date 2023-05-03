Найденного убитым на Кубани аниматора Кирилла Чубко похоронят 5 мая

Кирилла Чубко похоронят через два дня. Фото: соцсети

Вдова убитого владельца event-агентства Кирилла Чубко прервала длившееся сутки молчание. Дарья Чубко в своих соцсетях обратилась ко всем, кто поддерживал ее в эти тяжелые пять дней, пока шли поиски мужа и их помощницы Татьяны Мостыко.

- Поиски отменяются. Всем большое спасибо за помощь. За то, что были рядом. За то, что сейчас остается рядом. Мы надеялись найти его живым, но…, - лицо женщины сводит спазм и видео прерывается.

Супруга Дарья до последнего надеялся найти мужа живым. Фото: соцсети.

Похороны 37-летнего Кирилла Чубко назначены на пятницу, 5 мая. Тело пропавшего 28 апреля мужчины нашли утром 3 мая. На место указали подозреваемые в его убийстве. Пресс-служба краевого следкома опубликовала видеозапись допроса троих фигурантов уголовного дела. Во время допроса один из них признался, что они зарезали и закопали Кирилла и Таню. Затем дал точные координаты. Подозреваемые подробно рассказали следователям как спланировали преступление.

Тело Татьяны Мостыко тоже найдено и опознано. Фото: соцсети.

- По версии следствия, вечером 28 апреля 2023 года 30, 31 и 45-летний подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке автодороги вблизи станицы Березанской Выселковского района. Троих мужчин привлекла иномарка Кирилла Чубко и они замыслили убийство и грабеж. Фигуранты напали на потерпевших, завладели наличностью и банковскими картами, с которых сняли более 180 тысяч рублей. Затем мужчину и девушку убили, а автомобиль сожгли, чтобы скрыть следы преступлений, - рассказали в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю.

Ранее судимый Демьян Кеворкьян начал отказываться от показаний. Фото: соцсети

Известны имена и биографии подозреваемых. По предварительной информации, это 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян. Последний, кстати, был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. Причем, в свою банду Кеворкьян вовлек даже несовершеннолетнюю девушку.

- В начале мая 2014 года преступная группа совершила разбойное нападение на общую знакомую и двух местных жителей, которые находились в тот момент у нее дома, - рассказывали в суде. – Похитители избили их бейсбольной битой и обворовали.

А в конце мая участницы банды остановили на трассе «Краснодар-Ейск» автомобиль. Владельца машины и его друга они избили, связали, забрали драгоценности. Затем одного из мужчин застрелили, а другого заставили отдать 300 тысяч рублей. В 2016-м за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство Кеворкьяна приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Почему не отсидел весь срок, сейчас выясняется.

У Кирилла Чубко остался маленький сын. Фото: соцсети.

Демьяна Кеворкьяна правоохранительным органам удалось задержать в Краснодаре, его подельников в Тихорецком и Апшеронском районах. Сейчас рецидивист и предполагаемый главарь этой тройки начал отказываться от показаний и негодовать, что в СИЗО были нарушены его права – не покормили и не дали отдохнуть между допросами.

Напомним, об исчезновении аниматоров стало известно 29 апреля. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались из Крыловской в Усть-Лабинск, но рядом со станицей Березанской налетели на дорожную яму и пробили колеса. Спустя три дня после этого сгоревшая иномарка Кирилла была найдена в лесополосе на территории Брюховецкого района. Еще спустя два дня нашли тело мужчины. Вечером 3 мая стало известно, следователи официально подтвердили и смерть 19-летней студентки Татьяны Мостыко. Родные девушки живут в Красноярске и пока еще не прилетели в Краснодарский край.

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