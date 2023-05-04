Пять раз пропустил заседания. Подозреваемый в убийстве аниматоров на Кубани заявил в суде, что болен

Мужчина дважды был судим.

Анатолий Двойников, которого вместе с другими подельниками, подозревают в убийстве аниматоров на Кубани, параллельно судят за другое преступление. Его он совершил еще в 2022 году. Уголовное дело на мужчину завели за то, что он сел за руль пьяным, причем уже не первый раз да еще и не своей машины. Как удалось узнать KP.RU, в феврале 2022-го материалы передали в суд, который затянулся. А к волоките привело заявление Анатолия Двойникова.

После того, как он пять раз пропустил судебные заседания, встал вопрос о том, что случилось . В итоге подсудимый заявил, что серьезно болен. Настолько, что явиться на процесс не может.

Диагноз не уточняется, но в суд Двойников предоставил справку от врача. Документ приняли, а сам процесс приостановили.

- В августе 2022 года в суд было предоставлено медицинское заключение, в котором указывалось наличие у подсудимого тяжелого заболевания, - сообщает KP.RU источник в суде. Производство по делу было приостановлено на семь месяцев - до марта 2023 года.

По словам юриста, нарушений никаких не было. Во время судебных тяжб паузы - обычное дело.

- Важно понимать, что если болезнь легкая, то, конечно, никто не будет останавливать судебный процесс. Но по закону пауза возможна в случае психического расстройства или иной тяжелой болезни, исключающей возможность явки подсудимого, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Артем Воропаев. - Тогда суд приостанавливает производство в отношении подсудимого соответственно до его выздоровления.

Отметим, что сейчас решается вопрос о заключении под стражу Анатолия Двойникова, а также двух его подельников.

Кирилла и Татьяну убили из-за 190 тысяч рублей.

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