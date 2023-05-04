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4 мая 2023 15:13

Знаем друг друга не один год. Стало известно, где познакомились подозреваемые, напавшие на аниматоров на Кубани

Второй подозреваемый по делу об убийстве аниматоров на Кубани признался, кто стоял за убийством
Авторы (2):
Евгения СОРОКА
Мария ЧАЛАЯ
Все время, что шло заседание, Анатолий Двойников прятал лицо от камер.

Все время, что шло заседание, Анатолий Двойников прятал лицо от камер.

Фото: Мария ЧАЛАЯ

Всем троим подозреваемым в убийстве аниматоров на Кубани избирают меру пресечения. В суде задержанные за расправу над Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко дают волю эмоциям. Ранее Арам Татосян раскаялся и попросил прощения у родителей убитых, а второй подозреваемый с трудом сдерживал слезы. Отвечая на вопросы, Анатолий Двойников, за спиной у которого две судимостей и еще одна несостоявшаяся (его прямо сейчас судят за преступление, произошедшее зимой 2022 года - Авт.), сербал носом.

Как удалось узнать KP.RU, подельники знают друг друга давно - Анатолий и Демьян познакомились больше 10 лет назад на работе. Вместе валили лес в Краснодарском крае. С тех пор общались. Позднее в их компании появился и Арам. В ту злополучную ночь на дороге, по которой возвращались домой Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, ехали и подозреваемые. Они тоже пробили колесо в яме.

Как признается Анатолий Двойников, изначально злого умысла у него не было - расправу спланировали неожиданно.

- Подошли и предложили помощь, но я не хотел этого... я не знал, что у парня есть маленький ребенок... Я не хотел никого убивать, - тихо бурчал задержанный, который еще недавно, как полагает следствие, перерезал горло Кириллу Чубко. - Ни Кирилл, ни Татьяна ничего не говорили, молчали, когда ехали. Но машину я не жег, не знаю, зачем спалили.

Демьян (слева) и Анатолий познакомились, когда вместе валили лес.

Демьян (слева) и Анатолий познакомились, когда вместе валили лес.

Анатолий Двойников несколько раз попросил прощения, однако найти в себе силы заявить это на камеру не нашел. Все время, что шло заседание он скрывал свое лицо.

Напомним, на Кубани три дня искали Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, потерявшихся по дороге домой. А их уже не было в живых. Как оказалось, они стали жертвами разбоя. С ними расправились из-за 190 тысяч рублей, которые, по данным KP.RU, подельники поделили не поровну.

- Я получил только 20 тысяч. Потратил на одежду, эта не та, что сейчас на мне, - сказал Анатолий Двойников.

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