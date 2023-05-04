Знаем друг друга не один год. Стало известно, где познакомились подозреваемые, напавшие на аниматоров на Кубани

Все время, что шло заседание, Анатолий Двойников прятал лицо от камер. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Всем троим подозреваемым в убийстве аниматоров на Кубани избирают меру пресечения. В суде задержанные за расправу над Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко дают волю эмоциям. Ранее Арам Татосян раскаялся и попросил прощения у родителей убитых, а второй подозреваемый с трудом сдерживал слезы. Отвечая на вопросы, Анатолий Двойников, за спиной у которого две судимостей и еще одна несостоявшаяся (его прямо сейчас судят за преступление, произошедшее зимой 2022 года - Авт.), сербал носом.

Как удалось узнать KP.RU, подельники знают друг друга давно - Анатолий и Демьян познакомились больше 10 лет назад на работе. Вместе валили лес в Краснодарском крае. С тех пор общались. Позднее в их компании появился и Арам. В ту злополучную ночь на дороге, по которой возвращались домой Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, ехали и подозреваемые. Они тоже пробили колесо в яме.

Как признается Анатолий Двойников, изначально злого умысла у него не было - расправу спланировали неожиданно.

- Подошли и предложили помощь, но я не хотел этого... я не знал, что у парня есть маленький ребенок... Я не хотел никого убивать, - тихо бурчал задержанный, который еще недавно, как полагает следствие, перерезал горло Кириллу Чубко. - Ни Кирилл, ни Татьяна ничего не говорили, молчали, когда ехали. Но машину я не жег, не знаю, зачем спалили.

Демьян (слева) и Анатолий познакомились, когда вместе валили лес.

Анатолий Двойников несколько раз попросил прощения, однако найти в себе силы заявить это на камеру не нашел. Все время, что шло заседание он скрывал свое лицо.

Напомним, на Кубани три дня искали Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, потерявшихся по дороге домой. А их уже не было в живых. Как оказалось, они стали жертвами разбоя. С ними расправились из-за 190 тысяч рублей, которые, по данным KP.RU, подельники поделили не поровну.

- Я получил только 20 тысяч. Потратил на одежду, эта не та, что сейчас на мне, - сказал Анатолий Двойников.

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