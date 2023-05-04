В Краснодарском крае проснулся грязевой вулкан Шуго

Грязевой вулкан Шуго Фото: кадр из видео

В Краснодарском крае вновь проснулся грязевой вулкан Шуго. Бурные выбросы грязи вблизи станицы Варениковской Крымского района заметили местные жители. Большие комья, которые расползлись по полю на большое расстояние, удивили заставших извержение.

Очередной выброс грязевых потоков из кратера засняли на видео. На кадрах видно, как объемные куски выплескивает сразу на несколько метров.

- Прямо вообще без остановки пошел, без остановки, гул такой, как будто где-то канонада тяжелая, артиллерия стреляет. Вообще, да, красотень! Вообще класс! – восклицает автор. - Ого пошел, вот это пошел! Отступаем, отступаем!

Грязевой вулкан Шуго - один из крупнейших действующих грязевых вулканов в Краснодарском крае. Извержения здесь происходят довольно часто. Геологические процессы вулкана Шуго не прекращаются на протяжении многих лет. На фоне относительно спокойного «характера», в 1903-м, 1908-м и 2006-м годах наблюдались кратковременные бурные извержения.

- Грязевой выброс не успевает зарасти травой. Извержения бывают каждый год, иногда по несколько раз, иногда бывает непрерывно несколько месяцев. На данный момент то, что снято, выплескивается довольно сильно. Обычно от силы извергается на 1 – 2 метра, - рассказал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. - Бывают случаи, что грязь просто выплескивается и вытекает. Но извергаются они практически большую часть времени.

Периодичность извержений зависит от тектонических движений земной коры, динамики роста давления газа в жерле вулкана. В этот момент из кратера доносится как бы глубокий вздох, а затем на поверхность выталкивается темно-серая жидкая масса. Она имеет характерный запах - во время извержения воздух вокруг пахнет сероводородом.

К слову, подходить к вулкану близко в период извержения опасно. Из-за любопытства и неосторожности из грязи можно вовсе не выбраться.

- Если лезть и провалиться в эту грязь, то можно завязнуть и захлебнуться. Если совсем сильное извержение и такие разлеты, что по голове могут попасть, то тоже ничего хорошего от этого не получится, - отметил Вениамин Голубитченко.

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