Ехали в гробовой тишине. Подозреваемый по делу об убийстве аниматоров признался, что происходило с девушкой до гибели

Тело Татьяны нашли в лесополосе вдоль дороги от станицы Крыловской до хутора Коржи.

В Выселковском районном суде 4 мая всех троих подозреваемых отправили в СИЗО. Им назначили два месяца ареста. Арама Татосяна, Анатолия Двойникова и Демьяна Кеворкьяна допрашивают следователи, чтобы узнать обстоятельства жестокой расправы над двумя аниматорами Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко. Они пропали 29 апреля, когда возвращались домой. Четыре дня их искали добровольцы, но оказалось, что молодые люди уже были убиты. Как стало известно KP.RU, первым убили Кирилла - Анатолий признался, что именно он расправился с ним. А девушку взял на себя - Арам Татосян. Оба подозреваемые раскаиваются в том, что сделали.

- Они не просили отпустить. Молчали просто во время поездки. Передвигались на их машине сначала, - признавался Анатолий Двойников в суде сквозь слезы. - Я не знал, что у парня есть маленький ребенок, не хотел убивать.

А вот его подельник Арам Татосян рассказал, что идея об убийстве пришла спонтанно - с парнем разобрались утром 29 апреля. Его сначала дважды ударили в грудь, а позже перерезали горло. Девушку, по словам задержанного возили еще несколько часов в машине и лишь потом убили. К самой жертве никто не прикоснулся. Во всяком случае это KP.RU подтвердили силовики.

- Никакого надругательства не было, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Напомним, волонтеры занимались поисками пропавших на Кубани коллег-аниматоров с 29 апреля. Тело 37-летнего владельца event-компании Кирилла Чубко нашли утром 3 мая. Спустя несколько часов было опознано тело студентки-ведущей Татьяны Мостыко. Где искать пропавших, указали задержанные ранее трое мужчин, которых следствие считает причастными к убийству. Фигурантов уголовного дела задержали в Краснодаре, Тихорецке и Апшеронске.

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