Убийство аниматоров на Кубани: Кирилла зарезали сразу, а Таню возили несколько часов по банкоматам

Кирилл и Татьна доверились случайным очевидцам, предложившим помощь на трассе.

«Найдены. Погибли». Спустя четыре дня поисков волонтеры сообщили трагические вести. Хотя, когда прочесывали леса в Краснодарском крае, до последнего надеялись, что Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко найдут живыми.

Угодили в яму

37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко исчезли 28 апреля. Таня и Кирилл вместе вели праздники на Кубани, мотались по поселкам и городам. Девушка пришла к Кириллу в агентство около года назад, когда переехала из Красноярского края на Кубань. Днем училась в педколледже, а по вечерам зарабатывала, выступая на свадьбах и корпоративах. Поздним вечером аниматоры возвращались из станицы Крыловской домой в поселок Усть-Лабинск, где живут, на машине Кирилла.

Большую часть пути в 147 километров они уже проехали. Трасса хоть и не очень людная, но разбитая. Не разгонишься. Когда до дома оставалось чуть меньше часа езды (67 км) угодили в яму сразу двумя передними колесами. Белый «Хендай» занесло. Было уже около 12 ночи. Кирилл позвонил супруге.

- Мы попали в яму, у нас проколото колесо. Сейчас идет сильный дождь, мы его переждем. Тут двое молодых людей предложили помощь. Не волнуйся, ложись спать, - сказал он. И супруга пошла спать. Это был их последний разговор.

Доехать до дома Кирилл и Татьяна должны были за два часа. Когда оставалось меньше часа пути, они угодил в яму.

Утром жена увидела в мобильнике несколько сообщений от банка – со счета разными суммами были списаны около 190 000 рублей. Карта была у Кирилла, но привязана к ее мобильнику. Номер мужа был недоступен.

- Я позвонила Тане, было около восьми утра, она что-то невнятное пробормотала и сказала, что Кирилл мне сам позвонит, объяснится, а после связь прервалась, - рассказывает супруга Кирилла Дарья Чубко. - Потом я ей снова звонила, но ее мобильник уже был выключен.

Надежда на лучшее

К вечеру, когда ждать стало невмоготу, Дарья Чубко обратилась в полицию. Начались поиски пропавших аниматоров.

Информация разошлась по социальным сетям (подключили волонтеров). Да, народ предполагал самое разное. В том числе, а не сбежала ли «пара»? Дарья оставила ответ: «У нас любовь, сыну 4 года, все хорошо. Такого точно быть не может». И мольбу – «очень важно, кто ехал в такое-то время, посмотрите записи на видеорегистраторах!».

А Следком тем временем завел уголовное дело по факту исчезновения организаторов праздника за «Убийство двух и более лиц с корыстными целями». Потом в 22 километрах от места, где Кирилл пробил колеса, нашли его сгоревшую машину. Колеса у нее действительно были пробиты. То есть, когда Кирилл звонил жене и говорил, что застрял на трассе, это была правда. Но что было дальше? Кто снимал деньги с карты? Если хотели ограбить, почему не стали угонять и «Хендай»? И где сами аниматоры?

Машину спалили, чтобы замести следы.

Народ судачил – на трассе орудуют мошенники, которые подкладывают гвозди в ямы на дорогах, а потом грабят водителей. Жители поселка, рядом с которым нашли сгоревшую машину, подтвердили – на этой дороге часто обдирают водителей. Но ограбив, отпускают. А Кирилла и Таню не могли найти четыре дня.

Следователи долгое время молчали. А потом сообщили: «Аниматоры погибли. Найдены причастные к их смерти. Это трое мужчин 30, 31 и 45 лет. Они оказались на одном участке дороги вблизи со своими жертвами случайно. Увидев одиноко стоящих ночью на трассе мужчину и девушку, банда решила расправиться с ними и забрать деньги и ценности. Похитив средства с банковских карт, убили аниматоров, потом сокрыли тела и сожгли машину».

Подозреваемые и указали следователям, где закопали тела. Кирилла Чубко они спрятали в лесополосе недалеко от того места, где его машина попала в яму и заглохла. Мужчину зарезали, когда он наклонился, чтобы поставить новое колесо. А с Татьяной Мостыко отморозки ездили с ней всю ночь по разным поселкам и снимали деньги с карты Кирилла с разных банкоматов. Таня, оказалось, знала пароль от его карты, которая была условно «корпоративной», - на нее перечисляли деньги клиенты за проведение мероприятий. Когда все подчистую сняли (около 190 000 рублей), зарезали девушку и закопали в лесу примерно в сорока километрах от того места, где спрятали тело Кирилла. Закидав ветками, уехали по домам.

Схема отработана годами

Нашли убийц по камерам видеонаблюдения. 31-летнего Демьяна Кеворкьяна задержали в Краснодаре, 44-летнего Арама Татосяна – в Апшеронске, 30-летнего Анатолия Двойникова – в Тихорецке.

И как оказалось, один из подозреваемых Демьян Кеворкьян – организатор банды, которая орудовала на Кубани почти 10 лет назад, – грабила и разбойничала.

- Весной 2014 года Кеворкьян вовлек в ОПГ двоих мужчин и даже 15-летнюю школьницу. Его банда нападала на людей и грабила их, — рассказывает источник в правоохранительных органах Кубани. — В том числе орудовали и на трассе. Схема была отработана: они останавливали на дороге машины, просили водителей их подвезти, а потом избивали, связывали и забирали деньги и ценности.

На банде Кеворкьяна уже висит одно убийство. Семь лет назад его подельники (сам Кеворкьян на то дело не ходил) застрелили водителя на трассе, а его пассажира заставили отдать им 300 тысяч рублей.

На фото подозреваемые Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

За кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство главаря банды приговорил к 18 годам колонии. Но по какой-то причине он оказался на свободе раньше срока.

И снова сколотил ОПГ. Действовали примерно последние полгода по уже отработанной много лет назад схеме: выходили на трассу и грабили водителей. Но люди с ним были уже другие.

Большой вопрос – были ли у полиции заявления хоть от кого-то из пострадавших? Если были, почему бандитов не удалось остановить вовремя? До того, как их жертвами стали два молодых человека…

Сейчас следователи выясняют, были ли на счету банды и другие убийства. И если Татосян и Двойников сознались в убийстве аниматоров и показали следователям, где спрятали тела, то сам Кеворкьян идет в отказ.

- Я ни в чем не виноват, из меня выбивали показания, - хорохорился он в кабинете следователя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Троих подозреваемых арестовали на два месяца. Пока идет следствие, они будут находиться за решеткой.

Кирилла Чубко похоронят в родном Усть-Лабинске, а за телом Тани Мостыко едет ее мама из Красноярска. С девушкой простятся в сибирском городе.

- Повезу свою доченьку домой. Мне сейчас будет легче это сделать из-за финансовой помощи людей. Они отправляют деньги. Спасибо за это! Если что-то останется после похорон, обязательно переведу средства на лечение больным детям, - говорит мама погибшей девушки Надежда Плешкова.

ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ

Нападения на водителей случались и раньше в Краснодарском крае. Последнее громкое дело так называемой банты ГТА, отправило в тюрьму пожизненно сразу восемь мужчин и шесть женщин. Они орудовали на трассе М-4 "Дон" в 2014 году. Способ наживы они выбрали самый бесчеловечный: раскладывали на безлюдной дороге препятствия, чтобы водитель, напоровшись, вынужден был сделать остановку. Сами поджидали в кустах своих жертв, точное количество которых неизвестно до сих пор, убивали на месте и грабили.

Похожие преступления были и на ростовском направлении. До сих пор, памятуя о преступлениях уже другой банды, на всем протяжении федеральной дороги висят плакаты с предупреждениями водителям ехать без остановок ночью.

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