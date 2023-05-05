«Мы видели могилу Кирилла сразу!»: брат убитого аниматора рассказал, как шли поиски в первые дни

У Кирилла остались жена и 4-летний сын.

В Усть-Лабинске, что находится к Краснодарском крае, прощаются с убитым Кириллом Чубко. После четырех дней поисков тело мужчины нашли в 50 километрах от родного города, куда он не смог доехать из-за пробитого колеса. Именно эта беда привлекла внимание незнакомцев, которые предложили свою помощь. Позднее оказалось, что мужчины убили Кирилла и его спутницу Татьяну, которые возвращались с мероприятия.

У дома семьи Чубко вот уже сутки стоит гроб. Проститься и выразить слова сочувствия приходят сотни неравнодушных людей, несут цветы. Весь двор буквально усыпан красными розами и гвоздиками, перевязанными черными лентами. Для семьи гибель Кирилла - огромная потеря.

- Кирилл вместе с Таней в тот вечер ездил поздравлять людей, у них было свое шоу, они занимались праздниками. Он просто возил, сам не выступал. Обычно Кирилл всегда звонит, если что-то случается в дороге. В этот раз он тоже сообщил, - рассказывает KP.RU родной брат Кирилла Чубко Александр. - В девять часов вечера пробил колесо, нашел товарища неподалеку, который дал ему запаску. Самого приятеля дома не было, но колесо вынесла его мама. Он заехал и взял. Потому ему навстречу и не поехали, потому что он сказал - я заменю. Видать с этими (подозреваемыми - Авт.) забрал колесо, поставил. Последнее сообщение он записал спокойным голосом. Я-то брата знаю. Это было в полдвенадцатого - просил жену ложиться спать.

В 6 утра, когда мужчина так и не приехал, жена Кирилла забила тревогу и подняла на уши всю семью.

- Я начал звонить всем, попросил поднять камеры, чтобы отследить, где была машина в последний раз, обзванивали морги, больницы, запросили билинги, чтобы узнать, откуда звонок совершался. Искали долго, нам не говорили об убийстве... - вздыхает Александр Чубко. - И самое ужасное, что мы видели свежую землю, мы видели место, где закопали тело брата. Но получилось так, что через несколько часов после того, как это сделали преступники, на том участке разместили пасеку. И поэтому это место не проверили тщательно. Искали, где угодно, - в камышах, в водоеме, но только не там...

Родные Кирилла Чубко благодарят каждого, кто помогал в поисках Кирилла Чубко.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает соболезнования семье погибшего мужчины.

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