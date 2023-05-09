«Три поколения защищают Родину от врага»: ветеран Великой Отечественной войны рассказала о подвигах своей семьи

Труженик тыла Валентина Васильевна Коняшина Фото: Пауль ГУРИН

В Новороссийске прошел парад, посвященный Дню Победы. Несмотря на сильный дождь, трибуны были заполнены людьми. Для каждого россиянина День Победы - это важный праздник со слезами на глазах. На трибунах в дождевиках с георгиевскими ленточками за парадом наблюдали ветераны, труженики тыла и малолетние узники. У каждого из них в дрожащих руках были гвоздики и веточки сирени, а по щекам стекали слезы.

- Я труженик тыла, работала в колхозе во время войны. У меня есть и медаль “За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны”. В моей семьи три поколония бойцов защищают Родину от врагов, - с гордостью рассказывает KP.RU труженик тыла Валентина Васильевна Коняшина. - В Гражданскую войну прадед защищал становление Советской власти. А отец мой потомственный казак. Когда началась Великая Отечественная война, он в первые дни сразу ушел в казачий добровольческий корпус. Но при наступлении немцев погиб под Ростовом.

Удостоверение Валентины Васильевны. Фото: Пауль ГУРИН

Мужа Валентины Васильевны призвали на фронт в декабре 1941 года. Михаила Васильевича Коняшина направили в Томское артиллерийское училище. После обучения он служил на Волховском фронте. Его отряд снимал блокаду Ленинграда и даже дошел до Берлина. Теперь жена Михаила Васильевича ходит каждый год на парад вместе со всеми его документами, показывает послужной список и рассказывает о многочисленных наградах.

Послужной список Михаила Васильевича Коняшина. Фото: Пауль ГУРИН

Кстати, Валентину Васильевну лично поздравлял губернатор края Вениамин Кондратьев с юбилеем.

- Он прислал вот такое письмо (женщина достает из сумки бумажки). Видите, написал мне, что лично от себя сердечно поздравляет с юбилеем, - зачитывает Валентина Васильевна. - “В годы войны Вы сохранили мир для потомков, отстояли нашу Родину. Спасибо Вам за мужество, стойкость и веру в Победу!” Ну дальше читать не буду, а то много. Очень приятно было. Еще меня с 90-летием Владимир Путин поздравлял. Даже его подпись стоит.

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