Матери убитого на Кубани аниматора Татьяны Мостыко помог российский бизнесмен

Мама убитой Татьяны Мостыко благодарит всех за помощь.

В Красноярском крае простились с жестоко убитой на Кубани девушкой-аниматором Татьяной Мостыко. 19-летняя студентка последние годы жила в Усть-Лабинске, где училась в педагогическом колледже, здесь же и погибла... Напомним, ее вместе с организатором праздников Кириллом Чубко убили по дороге домой. Бандиты опустошили их банковские карты, а после расправились со своими жертвами. Все дни поисков семья Татьяны, что осталась в Красноярском крае, не находила себе место. После трагедии мать девушки поддержали волонтеры. Родным помогли организовать прощание с дочерью.

- Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто не оставил меня в моем горе, кто принимал участие в поисках Кирилла и Татьяны, - говорит в своем первом видеообращении после гибели дочери Надежда Плешкова.

Также женщина поблагодарила спасательный отряд «Лиза Алерт», кто координировал первые дни работы. Ведь с первых часов пропажи Татьяны и Кирилла на Кубани были развернуты масштабные поиски.

Цветов и венков было так много, что могила Тани скрылась за ними.

- Отдельно хочется выразить слова глубокой признательности и отметить благотворительный фонд Олега Владимировича Дерипаски. Мне оказали неоценимую помощь в организации чартера для прощания с моей доченькой, - сказала Надежда Плешкова. - Они окружили меня вниманием и заботой, не оставили в трудную минуту наедине с моим горем.

Мама Татьяны также сказала спасибо педагогам и учащимся Усть-Лабинского социального педагогического колледжа, которые присылали денежную помощь и организовали отпевания девушки в храме Сергия Радонежского.

Девушку похоронили на родине в Красноярском крае.

- Благодарю за профессионализм и слаженную работу коллектив ритуальных услуг под руководством Черных Ксении Александровны, которая взяла на себя все организационные вопросы вплоть до транспортировки тела до Красноярска, - сказала Надежда Плешкова. - Команда встретила Татьяну в аэропорту и взяла на себя все последующие шаги вплоть до погребения Татьяны. А еще я очень признательна Мотыгинскому филиалу «Северскавтодор» в организации транспортировки по Красноярску для желающих проститься с Татьяной и проводить ее в последний путь.

В день прощания людей было так много, что могила девушки скрылась за цветами. Татьяну похоронили на кладбище на Бадалыке в Красноярске.

- Через год, когда земля осядет, я поставлю памятник моей Танечке. Собранных денежек тоже хватит на него, - добавила мама девушки.

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