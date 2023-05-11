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11 мая 2023 7:18

Матери убитого на Кубани аниматора Татьяны Мостыко помог российский бизнесмен

Женщина после смерти дочери записала первое видеообращение
Евгения СОРОКА
Мама убитой Татьяны Мостыко благодарит всех за помощь.

Мама убитой Татьяны Мостыко благодарит всех за помощь.

В Красноярском крае простились с жестоко убитой на Кубани девушкой-аниматором Татьяной Мостыко. 19-летняя студентка последние годы жила в Усть-Лабинске, где училась в педагогическом колледже, здесь же и погибла... Напомним, ее вместе с организатором праздников Кириллом Чубко убили по дороге домой. Бандиты опустошили их банковские карты, а после расправились со своими жертвами. Все дни поисков семья Татьяны, что осталась в Красноярском крае, не находила себе место. После трагедии мать девушки поддержали волонтеры. Родным помогли организовать прощание с дочерью.

- Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто не оставил меня в моем горе, кто принимал участие в поисках Кирилла и Татьяны, - говорит в своем первом видеообращении после гибели дочери Надежда Плешкова.

Также женщина поблагодарила спасательный отряд «Лиза Алерт», кто координировал первые дни работы. Ведь с первых часов пропажи Татьяны и Кирилла на Кубани были развернуты масштабные поиски.

Цветов и венков было так много, что могила Тани скрылась за ними.

Цветов и венков было так много, что могила Тани скрылась за ними.

- Отдельно хочется выразить слова глубокой признательности и отметить благотворительный фонд Олега Владимировича Дерипаски. Мне оказали неоценимую помощь в организации чартера для прощания с моей доченькой, - сказала Надежда Плешкова. - Они окружили меня вниманием и заботой, не оставили в трудную минуту наедине с моим горем.

Мама Татьяны также сказала спасибо педагогам и учащимся Усть-Лабинского социального педагогического колледжа, которые присылали денежную помощь и организовали отпевания девушки в храме Сергия Радонежского.

Девушку похоронили на родине в Красноярском крае.

Девушку похоронили на родине в Красноярском крае.

- Благодарю за профессионализм и слаженную работу коллектив ритуальных услуг под руководством Черных Ксении Александровны, которая взяла на себя все организационные вопросы вплоть до транспортировки тела до Красноярска, - сказала Надежда Плешкова. - Команда встретила Татьяну в аэропорту и взяла на себя все последующие шаги вплоть до погребения Татьяны. А еще я очень признательна Мотыгинскому филиалу «Северскавтодор» в организации транспортировки по Красноярску для желающих проститься с Татьяной и проводить ее в последний путь.

В день прощания людей было так много, что могила девушки скрылась за цветами. Татьяну похоронили на кладбище на Бадалыке в Красноярске.

- Через год, когда земля осядет, я поставлю памятник моей Танечке. Собранных денежек тоже хватит на него, - добавила мама девушки.

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