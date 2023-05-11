Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Строительство Дальнего западного обхода Краснодара близится к завершению. Изначально его планировали открыть в конце 2023-го, но позже сроки сдвинулись – на полгода. Работы велись с опережением графика.

По последним данным, откроют Дальний западный обход Краснодара уже 10 июня. Об этом сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

– У нас два узких места – это обход Ростова, строительный объект Аксай, и обход Краснодара (ДЗОК). Это более 100 км, которые мы на полтора года тоже раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расшить эти узкие места, - отметил Вячеслав Петушенко.

Отметим, что Дальний западный обход существенно сократит время туристов, которые едут на курорты Кубани и Крыма. Им не придется заезжать в Краснодар, как раньше.

- Время в пути на юг сократится благодаря новой дороге первой технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне, - подтвердили в пресс-службе ГК «Автодор».

Добавим, что Дальний западный обход – это подход к Крымскому мосту. Заехать на него, следуя в сторону Крыма, можно будет на 1305-м км трассы М-4 «Дон».

Общая протяженность нового участка дороги составит 51,2 км. Он включит в себя 24 искусственных сооружения, включая 16 путепроводов, а также четыре моста через реки и балки.

Ранее стало известно, что проезд по трассе М-4 «Дон» на участке Дальнего западного обхода будет платным. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Правительства РФ. Но окончательный ценник еще неизвестен.

Уточняется, что альтернативный бесплатный проезд организуют по двум участкам. Так, первым вариантом предложена автомобильная дорога Краснодар - Ейск - улично-дорожная сеть Краснодара - автомобильная дорога А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь (км 9). Его протяженность составит 58 км.

Второй путь - автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск (км 1306 - км 1319) - улично-дорожная сеть Краснодара - автомобильная дорога А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь (км 9). Протяженность составит 64 км.