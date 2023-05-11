Свадебный бум. Сотрудники Центра восстановления популяции леопарда в Сочи рассказали о новых кошачьих парах

Симбад и Олимпия год притирались друг к другу. Фото: t.me/leopardcenter

Почти год потребовался леопардам Синбаду и Олимпии, чтобы притереться и проверить чувства на прочность. Формирование пар у леопардов в неволе – очень тонкое и деликатное дело. Крупные кошки могут вступить в конфликт и навредить друг другу. Но судьбу этих краснокнижных хищников предопределили генетики. Синбад и Олимпия – идеальная пара и могут дать генетически здоровое потомство. Поэтому кураторы проекта восстановления популяции леопарда на Кавказе готовы были месяцами выступать в роли свах ради поставленной цели.

- Формирование пары с целью получения потомства запланированной генетической линии связанно с определённым риском возникновения конфликтной ситуации между самцом и самкой, вследствие сложного полового поведения хищников. Если в естественной среде у леопардов есть возможность разойтись и тем самым избежать трагических последствий нарастающих конфликтных отношений, то в условиях ограниченных территорий вольер такая перспектива отсутствует, - рассказали сотрудники Центра.

Наблюдение за женихом и невестой шло в круглосуточном режиме. Ведь параллельно с этим шел уникальный научный проект. В дикой природе самцы не выбирают себе в пару травмированных самок. Но еще в детстве Олимпия из-за несчастного случая лишилась передней лапы. И она может стать первой в мире травмированной самкой, принесшей потомство в неволе.

- И Синбад и Олимпия давно живут в центре и не смогут находиться в дикой природе. Ситуация уникальна тем,что обычно самцы не выбирают себе в пару травмированных самок. И если Олимпия в итоге принесет потомство, то это будет научным достижением, - подтвердили в Министерстве природных ресурсов и экологи России.

Леопард Филоу уже приносил потомство с Шивой. Фото: t.me/leopardcenter

Олимпия родилась в Красной Поляне в 2016 году. Как и все леопарды, участвующие в программе восстановления популяции этого вида, она должна была пройти специальную подготовку и продолжить самостоятельную жизнь в дикой природе. Из-за ошибок, допущенных при первоначальном проектировании центра, юная хищница серьезно повредила лапу в ограждении вольера. Ветеринарам удалось спасти жизнь кошки, однако конечность пришлось ампутировать, а о планах на выпуск в естественную среду забыть.

Котята в центре рождаются практически каждый год. Фото: t.me/leopardcenter

Синбад семь лет назад прилетел в Сочи из Франции для участия в программе размножения краснокнижных кошек. Несмотря на физическую неполноценность, Олимпия составила прекрасную партию самцу. Теперь в центре ждут новое пушистое потомство.

Шива - прекрасная мать и хорошо заботиться о потомстве. Фото: t.me/leopardcenter

Еще одна брачная пара – уже сложившаяся семья леопардов Шива и Филоу. Два года тому назад они уже дали потомство – самочку Ачипсе и самца Чилмаса. Сейчас это практически взрослые хищники, которые летом будут выпущены в естественную среду обитания. Практические сразу же после мать двойняшек принесет новое потомство.

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