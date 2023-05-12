Исчез на заправке. Новые подробности пропажи 29-летнего бизнесмена из Кропоткина в Ростовской области

Фото: соцсети

Село Песчанокопское находится на границе Ростовской области и Краснодарского края. Здесь проживают чуть более 10 тысяч человек. Это несколько десятков улиц и сотни частных и многоэтажных домов. Но главное – почти все жители знают друг друга в лицо.

В среду, 10 мая, здесь бесследно пропал бизнесмен из Кропоткина. Он выехал из Белой Глины. По пути заехал на заправку – в Песчанокопском. И позвонил жене. Успокоил, что с ним все в порядке. И добавил, что следующая остановка – Орловский район. Это в 120 км от села.

Но туда мужчина так и не доехал. На звонки он больше не отвечал, в соцсети – не заходил. И пропал. Вместе с ним исчезла и машина – Субару Легаси. Последний раз он попала на камеры как раз в Песчанокопском.

- Он должен был вернуться с крупной суммой денег, но бесследно пропал, - рассказала «КП» -Кубань» Анастасия. – В этот же день должен был приехать. Саша – хороший и добрый муж, у нас двухмесячный ребенок.

Сейчас мужчину ищут полицейские и волонтеры. Они прочесывают местность на границе двух регионов. Но пока поиски не дали результатов.

- Если будут сведения, я обязательно сообщу, – написала утром в пятницу, 12 мая, супруга Александра.

По данным KP.RU, у мужчины был небольшой бизнес. Он занялся им несколько лет назад. Александр Полещук изготавливал конструкции из металла, клал газоблоки и ставил автоматические ворота.

Новую жизнь мужчина начал после свадьбы. За день до росписи он создал новый аккаунт в соцсетях. Рассказывал о семье, делился совместными фото. А старый профиль забросил, словно оставив в прошлой жизни.