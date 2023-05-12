Нашли закопанным вниз головой. Собрали полную историю убийства мужчины, которого почти неделю искали в Сочи

Убийца дважды обжаловал приговор суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

История о пропаже 50-летний жителя крохотного села в Сочи поразила всех, кто подключился к его поискам. Герман Киласония внезапно исчез из собственного дома вместе с машиной. Обеспокоенная семья тут же забила тревогу и обратилась за помощью в полицию. Искали мужчину почти неделю, но все надежды семьи рухнули, когда стало известно, что пропавший найден мертвым. С ним расправился собственный сосед. Причем «почерк» убийцы поразил даже правоохранителей. Собрали полную историю убийства мужчины, которого пять дней искали в Сочи.

Жестокое убийство в маленьком селе

Герман Киласония жил в Сочи - у него был частный дом в селе Ордынка, что находится в Лазаревском районе курорта. С семьей постоянно поддерживал связь по телефону. Потому, когда родные не смогли в очередной раз дозвониться, решили проведать - вдруг что-то произошло.

Убийство произошло в крохотном селе Ордынка.

Близкие сразу обратили внимание, что во дворе нет машин Германа, да и сам дом пустует.

- Может, куда-то уехал... Тогда почему не сказал? - гадали родственники, но ждать не стали - обратились в полицию.

Знакомые убитого подтверждают – сосед часто конфликтовал с ним.

К поискам подключились и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Пропавшего искали не только в Ордынке, но и за ее пределами. Прочесывали местность несколько суток, на пятый день пришла плохая новость - Герман Киласония убит.

- Отца убили ночью, когда он спал. Расправились с ним жестоко - нападавший много раз ударил его по голове. А затем отца закопали в лесу, - рассказывал KP.RU сын убитого, которого тоже зовут Герман.

Хотел инсценировать внезапную поездку

Убийцей оказался сосед Германа Киласония - Евгений Б, которому на тот момент было 65 лет. Он, как выяснилось во время следствия, совершил преступление, а после в темноте перенес тело и вещи своей жертвы, после чего засыпал их толстым слоем земли, а сверху присыпал листьями.

После чего Евгений угнал серую «Ниву» Германа. Так он хотел инсценировать внезапную поездку мужчины, чтобы отвести от себя подозрения. Но все предусмотреть не смог. Правоохранители вычислили его по камерам. Угонщик оставил машину в Дагомысе, а затем вернулся домой в село. Видеозаписи вывели на след убийцы. Оказавшись в отделе, отнекиваться он не стал - правоохранителям во всем сознался, а после показал, где закопал свою жертву.

- Бедного мужчину он закопал (!) вниз головой. Чтобы достать убитого, пришлось потратить пять или шесть часов. Долго работали следователи, - рассказывали соседи.

Дважды обжаловал приговор

Суд установил, что между Евгением и Германом был конфликт, который начался из-за разногласий по поводу переноса ограждения участка, скважины для воды и парковки машины. В итоге, согласно решению суда, из-за личной неприязни мужчина и решил расправиться со своим соседом. Его приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Но такой приговор осужденный посчитал суровым, потому подал апелляцию.

Родным убийца так и не выплатил моральную компенсацию.

- Краснодарским краевым судом приговор был отменен. Дело направили на новое рассмотрение, так как были допущены нарушения уголовно-процессуального закона, - рассказывают KP.RU в суде. - Но при новом рассмотрении осужденному назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы, что значительно ухудшило его положение.

Тогда Евгений вновь подал жалобу - наказание осужденному на этот раз смягчили до 7 лет лишения свободы. Кроме того, снизили и сумму компенсаций, которые он должен был заплатить пострадавшей семье - с миллиона рублей до 200 тысяч рублей каждому.

Прошел уже год после вынесения приговора, однако деньги родные убитого так и не получили. По данным базы приставов, уже создано исполнительное производство, которое гласит о долге перед родственниками Германа Киласонии. Всего осужденный должен выплатить 479 тысяч рублей.

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