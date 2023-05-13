Растут по часам. В Центре восстановления леопардов на Кавказе показали полный цикл взросления леопардов

Центре восстановления леопардов на Кавказе хищники полностью вырастают к 2 годам. Фото: t.me/leopardcenter

В сочинском Центре восстановления леопардов на Кавказе показали, как за совершенно крохотный промежуток времени, из маленьких кошечек хищники превращаются в больших, зрелых животных.

- Благодаря режиму содержания и усиленным тренировкам, уже к 1,5 – 2 годам молодые леопарды не уступают в своих размерах взрослым особям. Очень часто к этому возрасту они весят более 55 килограмм, - сообщили в Центре восстановления леопардов на Кавказе.

К моменту достижения «совершеннолетия», краснокнижным хищникам начинают подыскивать пару, или готовят их к выпуску на свободу. Так, накануне, леопардам Синбаду и Олимпии на протяжении года помогали сформировать пару. Судьбу этих кошечек предопределили генетики. Они выяснили, что Синбад и Олимпия – идеальная пара, которая может дать генетически здоровое потомство.

Кроме того, в Центре восстановления популяции переднеазиатского леопарда недавно настала очень важная и ответственная пора. Его специалисты подошли к завершению подготовки двух молодых леопардов Ачипсе и Чилмаса к выпуску в естественную среду обитания.

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