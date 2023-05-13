Анастасия не верит, что муж задолжал. Фото: скриншот видео

Жена пропавшего бизнесмена с Кубани опровергла информацию о крупных долгах мужа. Ранее в соцсетях рассказывали, что Александр Полещук сбежал, потому что не мог расплатиться по счетам.

- На счет поста, который появился в сети о каких-то 100 миллионах долга, – это полнейший бред, - написала Анастасия Полещук.

Анастасия, которая осталась одна с двумя маленькими детьми на руках, уже четвертые сутки не находит себе места. Она говорила с супругом в последний раз 10 мая. После этого связь с Александром оборвалась. Известно, что он передвигается на темно-зеленой Субару. После того, как он выехал из дома, бизнесмен отправился в Белую Глину, в соседнюю Ростовскую область, а затем оказался на пути в Волгоград.

- Самого его не видели, только автомобиль, - рассказала жена пропавшего. - Возможно, его "ведут" мошенники под угрозами.

Версия женщины пока не подтверждена. Почему Александр покинул дом и семью, остается загадкой.