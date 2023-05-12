Доверия не было давно. Откровения жены бизнесмена из Краснодарского края, который загадочно пропал в Ростовской области

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Таинственное исчезновение бизнесмена из Краснодарского края поставило на уши небольшое село Песчанокопское в Ростовской области. Именно здесь последний раз видели машину 29-летнего Александра Полещука. Он остановился на местной заправке и позвонил жене. Заверил, что все в порядке. А его следующая остановка – Орловский район в Ростовской области.

По картам, дорога туда заняла бы у мужчины не более полутора часов. Это 120 км пути по пустой дороге. Но туда мужчина так и не добрался. Он бесследно исчез. Как и машина – Субару Легаси.

На ней мужчина выехал из Кропоткина. Сперва рванул в Белую Глину. Там у мужчины были дела. Он сделал замеры по работе и отправился на вторую точку.

- Он должен был вернуться с крупной суммой денег, но бесследно пропал, - рассказала «КП» -Кубань» супруга мужчины Анастасия. – В этот же день должен был приехать. Саша – хороший и добрый муж, у нас двухмесячный ребенок.

Случилось это еще 10 мая. Тогда же женщина и забила тревогу. Он обратились в полицию и к волонтерам. Но пока поиски так и не дела результатов. Хотя очевидцы утверждали, что видели машину в Волгоградской области.

По данным KP.RU, у мужчины был бизнес. Он занялся им несколько лет назад. Александр Полещук изготавливал конструкции из металла, клал газоблоки и ставил автоматические ворота.

Новую жизнь мужчина начал после свадьбы. За день до росписи он создал новый аккаунт в соцсетях. Рассказывал о семье, делился совместными фото. А старый профиль забросил, словно оставив в прошлой жизни.

Спустя два дня поисков первыми откровениями поделилась супруга бизнесмена. Она заявила, что в семье давно не было доверия. Но на это были причины. И еще раз попросила неравнодушных жителей помочь в поисках.

- Мужа не нашли. Его ищут. Есть сведения, что он может быть в Волгоградской области. Пожалуйста, если увидите его машину, остановите ее, затормозите, что-то сделайте. Попытайтесь остановить авто и сразу сообщите нам, – молила о помощи девушка в соцсетях.

Также она опровергла слухи, что мужчина мог уехать в Сочи или Ростов-на-Дону. Там якобы видели Александру. Но информация не подтвердилась.