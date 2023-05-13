Опубликован последний маршрут пропавшего на Кубани по дороге домой бизнесмена

Поиски пропавшего мужчины продолжаются. Фото: соцсети

Александр Полещук из Кропоткина Краснодарского края пропал 10 мая. В среду утром он уехал из дома, но потом перестал выходить на связь.

- Поцеловал меня, сказал, что созвонимся. Вечером мы хотели поехать в магазин, чтобы купить одежду ребенку, - вспоминает тот день жена пропавшего Анастасия.

Мужчина поехал в Белую Глину. Это в 94 километрах от его родного города. Там у бизнесмена были дела – он строил навесы и заборы. Жене сказал, что поехал к заказчику. По ее словам, с собой у Александра была крупная сумма денег.

Но домой Полещук не вернулся. На своей темно-зеленой Субару Легаси. Он махнул в соседний регион и оказался в селе Песчанокопском Ростовской области. Оттуда он позвонил жене в последний раз. Сказал, что заправляет машину и едет дальше – в Орловский район.

Туда Александр не поехал, а взял курс на Волгоград. Его машину засекла камера видеонаблюдения в 18.05 10 мая на одном из постов в Зимовниках Волгоградской области. Таким образом, за день машина мужчины преодолела около 300 километров.

Маршрут возможного передвижения Александра. Фото: КП-Кубань

- Возможно, машина уже за Волгоградом, в Волгоградской области или дальше, - рассказала Анастасия в соцсетях. – Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Супруга загадочно пропавшего бизнесмена также отметила, что не доверяла ему полностью. И на то были свои причины, которые она не раскрыла.

- Он был скрытный человек. Когда я у него о чем-то спрашивала, он не всегда мне рассказывал. Естественно, я начинала паниковать и не доверять – а вдруг он что-то не договаривает? – сообщила Анастасия в группе поиска мужчины в одном из мессенджеров.

Сейчас поиском Александра занимается полиция и волонтеры.