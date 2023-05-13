«Ребенок истерит, мне пишут гадости». Жена пропавшего по дороге домой бизнесмена с Кубани сообщила о результатах поиска супруга

Анастасия не может участвовать в поисках мужа - на руках маленький сын. Фото: скриншот видео

Идут четвертые сутки с тех пор, как пропал бизнесмен Александр Полещук. С женой Анастасией и двумя маленькими детьми, одному из которых всего два месяца, он жил в Кропоткине. Мужчина занимался строительством, поэтому часто ездил по городам Краснодарского края. Устанавливал навесы и заборы. Но 10 мая после поездки в Белую Глину Александр перестал отвечать на звонки. Супруге он сообщил, что едет в Ростовскую область по делам, с собой у него была крупная сумма денег.

После таинственного исчезновения 29-летнего мужчину начали искать волонтеры и полиция. Сначала в Ростовской области, но теперь география поисков расширилась. По словам жены, он может находится в Волгоградской области.

- Возможно, машина уже за Волгоградом, в Волгоградской области или дальше, - рассказала Анастасия в соцсетях. – Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ранее она призналась, что в семье было не все гладко. У нее давно не было доверия к мужу. В чем причина такого отношения к супругу, женщина не уточнила.

Тем временем подписчики гадают, почему мужчина пропал, выдвигая версию о возможном побеге из дома из-за усталости от быта и маленьких детей. На это Анастасия резко парировала на свой странице в соцсетях.

- Если хотите писать гадости, лучше ничего не пишите. Не заходите ко мне на страницу, ничего не делайте, - отметила она. - У меня маленький ребенок. Ему всего 2 месяца, и с тех пор, как пропал наш папа, ребенок истерит. Пожалуйста, не нужно заставлять читать меня это, волноваться. Мне и так хватает нервов, и от этого страдает мой ребенок!

Жена пропавшего бизнесмена просит помочь очевидцев с любой информацией о муже.