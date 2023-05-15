«Хочу посмотреть в глаза матерям бандитов!»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко написала душераздирающее послание

Дарья Чубко надеется, что убийцы ее мужа будут наказаны по всей строгости закона. Фото: СОЦСЕТИ

29 апреля в Краснодарском крае загадочно пропали двое аниматоров - Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Позже выяснилось, что с ними жестоко расправились грабители на дороге из-за 190 тысяч рублей. Сами бандиты задержаны, им уже предъявили обвинения. А тем временем родные убитых до сих пор не могут прийти в себя. Вдова Кирилла откровенно рассказала, как живет после трагедии.

- Столько счастливых моментов было у нас в жизни. Я благодарю Бога за то, что мы встретились в далеком 2011 году, за то, что мы пережили самую настоящую, чистую и светлую любовь. Мы были вместе и в горе и в радости... и только смерть разлучила нас... Мы с тобой пережили все! Ты был моей опорой, моей поддержкой, моим защитником, ты был моей жизнью! Ты был и всегда будешь для нас самым лучшим, никто и никогда не заменит тебя, - пишет Дарья Чубко в своих социальных сетях.

В своем душераздирающем послании женщина вспомнила, как Кирилл каждую ночь укладывал сына спать.

- Перед сном мы вместе обнимались, целовались, сын говорил: "Папа, мама, я - дружная семья!" И сейчас мы продолжаем эту традицию, только уже с невидимым папой. Сын разговаривает с папой каждую ночь и задает мне одни и те же вопросы: "Зачем папа умер? Почему бандиты забрали папу? Почему его не вылечил доктор? Когда наш папа уже придет?" Я стараюсь держаться, отвечаю на каждый его вопрос. Но все это невероятно сложно, больно и невыносимо. Я не понимаю, за что все это случилось с нами, почему мы сейчас все страдаем? - недоумевает вдова убитого.

Женщина заявила, что не верит в то, что бандиты действительно сожалеют о том, что совершили.

- Они не раскаиваются, не верю ни единой их слезинке - они безжалостные. Заберите деньги, машину, заберите все что есть. Но жизнь сохраните! Я даже в страшном сне не могла представить, что они так поступят... - Дарья до сих пор не верит в жестокость убийц. - Хотелось бы взглянуть в глаза их матерям, и спросить, как они воспитали таких сыновей, как им сейчас спится, зная, что это их дети натворили?! Они должны поплатиться за содеянное по всей строгости закона.

Кирилл и Татьяна стали жертвами дорожных бандитов.

Для этого даже была создана петиция. Только за первые три дня ее подписали больше 30 тысяч человек. И с каждым днем эта цифра растет.

Напомним, обвинения предъявлены трем мужчинам. В СИЗО сейчас находятся Арам Татосян, Анатолий Двойников и рецидивист Демьян Кеворкьян. Последние двое известны в криминальных кругах. Двойников был судим за угон и поножовщину, а Кеворкьян мотал срок за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже школьницу.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

Семья погибшего аниматора не верит в случайную встречу с убийцами. Родные уверены - бандиты поджидали на дороге своих жертв.

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