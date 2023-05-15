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Происшествия15 мая 2023 9:20

«Хочу посмотреть в глаза матерям бандитов!»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко написала душераздирающее послание

Вдова убитого на Кубани аниматора Кирилла Чубко откровенно рассказала, как живет после трагедии
Евгения СОРОКА
Дарья Чубко надеется, что убийцы ее мужа будут наказаны по всей строгости закона.

Дарья Чубко надеется, что убийцы ее мужа будут наказаны по всей строгости закона.

Фото: СОЦСЕТИ

29 апреля в Краснодарском крае загадочно пропали двое аниматоров - Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Позже выяснилось, что с ними жестоко расправились грабители на дороге из-за 190 тысяч рублей. Сами бандиты задержаны, им уже предъявили обвинения. А тем временем родные убитых до сих пор не могут прийти в себя. Вдова Кирилла откровенно рассказала, как живет после трагедии.

- Столько счастливых моментов было у нас в жизни. Я благодарю Бога за то, что мы встретились в далеком 2011 году, за то, что мы пережили самую настоящую, чистую и светлую любовь. Мы были вместе и в горе и в радости... и только смерть разлучила нас... Мы с тобой пережили все! Ты был моей опорой, моей поддержкой, моим защитником, ты был моей жизнью! Ты был и всегда будешь для нас самым лучшим, никто и никогда не заменит тебя, - пишет Дарья Чубко в своих социальных сетях.

В своем душераздирающем послании женщина вспомнила, как Кирилл каждую ночь укладывал сына спать.

- Перед сном мы вместе обнимались, целовались, сын говорил: "Папа, мама, я - дружная семья!" И сейчас мы продолжаем эту традицию, только уже с невидимым папой. Сын разговаривает с папой каждую ночь и задает мне одни и те же вопросы: "Зачем папа умер? Почему бандиты забрали папу? Почему его не вылечил доктор? Когда наш папа уже придет?" Я стараюсь держаться, отвечаю на каждый его вопрос. Но все это невероятно сложно, больно и невыносимо. Я не понимаю, за что все это случилось с нами, почему мы сейчас все страдаем? - недоумевает вдова убитого.

Женщина заявила, что не верит в то, что бандиты действительно сожалеют о том, что совершили.

- Они не раскаиваются, не верю ни единой их слезинке - они безжалостные. Заберите деньги, машину, заберите все что есть. Но жизнь сохраните! Я даже в страшном сне не могла представить, что они так поступят... - Дарья до сих пор не верит в жестокость убийц. - Хотелось бы взглянуть в глаза их матерям, и спросить, как они воспитали таких сыновей, как им сейчас спится, зная, что это их дети натворили?! Они должны поплатиться за содеянное по всей строгости закона.

Кирилл и Татьяна стали жертвами дорожных бандитов.

Кирилл и Татьяна стали жертвами дорожных бандитов.

Для этого даже была создана петиция. Только за первые три дня ее подписали больше 30 тысяч человек. И с каждым днем эта цифра растет.

Напомним, обвинения предъявлены трем мужчинам. В СИЗО сейчас находятся Арам Татосян, Анатолий Двойников и рецидивист Демьян Кеворкьян. Последние двое известны в криминальных кругах. Двойников был судим за угон и поножовщину, а Кеворкьян мотал срок за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже школьницу.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

Семья погибшего аниматора не верит в случайную встречу с убийцами. Родные уверены - бандиты поджидали на дороге своих жертв.

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