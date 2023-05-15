Бабушка убитой на Кубани девушки-аниматора скончалась спустя три дня после похорон внучки

Татьяну Мостыко похоронили на кладбище на Бадалыке в Красноярске.

Бабушка убитой на Кубани девушки-аниматора Татьяны Мостыко скончалась спустя три дня после похорон внучки. Об этом сообщила мама девушки в группе поиска, которая была создана после пропажи Кирилла и Тани.

- Да, мама умерла 11 мая, похоронила 13-го. С одного горя переключилась на другое. После похорон уснула, проснулась, думала - дурной сон приснился. Нет. Может я рано проснулась? Нет, - написала Надежда Плешкова. - Берегите близких! Любите своих родных, пока они живы!

Все неравнодушные люди выражают слова поддержки семье Надежды. Напомним, мать Татьяны оказывали помощь с первых дней исчезновения дочери. Поисковики сообщали о том, как идут поиски, а после трагедии родным помогли организовать прощание с Татьяной. Надежда даже записала видеообращение с благодарностью ко всем, кто не остался равнодушным. В ролике женщина рассказала, что ей помог, в том числе известный российский бизнесмен.

- Отдельно хочется выразить слова глубокой признательности и отметить благотворительный фонд Олега Владимировича Дерипаски. Мне оказали неоценимую помощь в организации чартера для прощания с моей доченькой, - сказала Надежда Плешкова. - Они окружили меня вниманием и заботой, не оставили в трудную минуту наедине с моим горем.

Татьяну похоронили на кладбище на Бадалыке в Красноярске. Через год семья планирует установить памятник девушке.

- Через год, когда земля осядет, я поставлю памятник моей Танечке. Собранных денежек тоже хватит на него, - добавила мама девушки.

А тем временем вдова убитого на Кубани аниматора Кирилла Чубко откровенно рассказала, как живет после трагедии.

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