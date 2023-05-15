Мог задолжать десятки миллионов рублей. Стали известны новые подробности пропажи бизнесмена из Краснодарского края

Фото из открытых источников

Вскрылись новые подробности пропажи 29-летнего бизнесмена из Краснодарского края. Александра Полищука ищут на пятые сутки. Он бесследно исчез еще 10 мая.

По словам супруги, еще утром они вместе играли с детьми, а потом муж рванул в Белую Глину. Там у него были дела. Мужчина изготавливал навесы и заборы для дома. И поехал делать замеры.

- Поцеловал меня, сказал, что созвонимся. Вечером мы хотели поехать в магазин, чтобы купить одежду ребенку, - вспоминала жена мужчины, Анастасия.

С собой Александр прихватил крупную сумму денег. Но домой так и не вернулся. Из Белой Глины он поехал уже в село Песчанокопское в Ростовской области. Там он остановился на заправке, позвонил жене и отправился дальше – в Орловский район. И пропал.

Через пару часов телефон мужчины был недоступен. А его автомобиль – Субару Легаса – засветился на границе Ростовской области. Он ехал в сторону Волгограда.

По словам супруги, последний раз машину видели около Котельниково. Это небольшой город в Волгоградской области. Ее «поймала» камера наблюдения. Но установить водителя пока не удалось, как и нахождение авто.

Спустя сутки поисков супруга призналась, что не доверяла мужу.

- Когда я у него о чем-то спрашивала, он не всегда мне рассказывал, – сообщила Анастасия в группе поиска мужчины в одном из мессенджеров.

Также женщина опровергла слухи о долгах бизнесмена. В сети появилась информация, что он бежал из дома из-за 100 млн рублей. Якобы из деньги мужчина не вернул влиятельным людям.

- На счет поста, который появился в сети о каких-то 100 миллионах долга, – это полнейший бред, - написала Анастасия Полещук.

При этом источник «КП» – Кубань» в правоохранительных органах рассказал, что несколько человек уже обратились в полицию. Они обвиняют мужчину в мошенничестве. Якобы он искал деньги для развития бизнеса. Брал деньги у людей и обещал безумную выгоду – от 30% в год. Одним заявлял, что строил фермерские хозяйства. Суммарно он мог задолжать инвесторам около 20 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликован последний маршрут пропавшего на Кубани по дороге домой бизнесмена

Александра Полещука ищут четвертые сутки.

Что известно об Александре Полещуке, который пропал при загадочных обстоятельствах в Ростовской области

Последний раз его автомобиль видели в Ростовской области.

Жена пропавшего бизнесмена с Кубани опровергла информацию о крупных долгах мужа

Александр Полещук может находится в 500 километрах от дома.