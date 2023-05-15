«Говорил, поедет к отцу». Новые подробности загадочного исчезновения бизнесмена с Кубани раскрыла его сестра

Александра ищут полиция и волонтеры. Фото: архив семьи

Поиски пропавшего 10 мая бизнесмена из Кропоткина Краснодарского края продолжаются. Они ведутся уже пятые сутки в трех регионах юга страны, где в день исчезновения на своем темно-зеленом «Субару» побывал Александр Полещук – на Кубани, Ростовской и Волгоградской областях. Среду он собрал инструменты – мужчина занимался установкой металлических навесов и дверей – и поехал забрать деньги за работу в станицу Новопокровскую в 72 километрах от дома.

- Он рассказал, что едет туда своему отцу. Утром позвонил, настроение было хорошее, сообщил, что когда вернется, заглянет к нему, а потом – домой к жене и детям, - рассказала «КП»-Кубань» сестра Александра Валентина. – А в Белой Глине он оказался уже позже, там его заметила камера. И вот, что странно – он оказался в Песчанокопском Ростовской области, хотя не планировал туда ехать изначально. Вот там-то что-то и случилось.

Потом Александр снова сел за руль, но в сторону дома не отправился. Взял курс на трассу до Волгогорада. Там его 10 мая около 18 часов засекла камера в городе Котельниково. Это почти в 400 километрах от Кропоткина. На этом его маршрут прерывается. Где пропавший был в следующие четыре дня, неизвестно даже родственникам.

- У него в семье в последнее время было все спокойно, мы вместе проводили время, гуляли, планировали поехать на море. У отца скоро день рождения, готовились, думали сюрприз сделать. Ничего не предвещало беды. Не было никаких предпосылок, чтобы он пропал. Мы сами не знаем, жив он или уже нет, - говорит сестра Александра.

По ее словам, в свою работу и финансовые вопросы Александр свою жену не посвящал. Деньги домой приносил, и ладно.

- Санек занимался делами, ее лишний раз не посвящал. Каждый занимался своим делом. Зарабатывать деньги – это было его задачей, у нее – свои, - рассказала Валентина. По ее словам, у брата не было огромных долгов, из-за которых можно было бежать из дома.

- Ну логично, тогда бы он выкинул телефон, сменил машину, но он же ехал на своей, - считает женщина. – Может, и были долги, но не такие крупные. Мы об этом ничего не знаем.