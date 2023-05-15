Его засекли. Жена пропавшего бизнесмена из Краснодарского края призналась, где последний раз видели мужа

Пропавший мужчина с супругой Фото: соцсети

Уже пятые сутки на Кубани не прекращаются поиски пропавшего бизнесмена из Кропоткина. Александр Полущек бесследно исчез еще 10 мая. Он уехал из дома по делам и пропал.

- Поцеловал меня, сказал, что созвонимся. Вечером мы хотели поехать в магазин, чтобы купить одежду ребенку, - вспоминала жена мужчины Анастасия.

По словам супруги, мужчина рванул в Белую Глину. Там он сделал замеры по работе – Александр изготавливал навесы и заборы. При себе у Полещука была крупная сумма денег.

Следующей остановкой мужчины было село в Ростовской области – Песчанокопское. Оттуда он последний раз связался с женой, будучи на заправке. Он ехал в Орловский район. Там его ждал последний заказ перед дорогой домой.

Но в Кропоткин мужчина так и не вернулся. Спустя час его телефон уже был недоступен. А ближе к ночи машину – Субару Легаси – засекли уже по дороге в Волгоградскую область.

Ранее супруга уже признавалась, что не доверяла мужу. И объясняла это его скрытностью.

- Когда я у него о чем-то спрашивала, он не всегда мне рассказывал, – сообщила Анастасия в группе поиска мужчины в одном из мессенджеров.

Также женщина опровергла слухи о долгах бизнесмена. В сети появилась информация, что он бежал из дома из-за 100 млн рублей. Якобы эти деньги мужчина не вернул влиятельным людям.

- На счет поста, который появился в сети о каких-то 100 миллионах долга, – это полнейший бред, - написала Анастасия Полещук.

Сейчас мужчину ищут полицейские и волонтеры. А жена призналась, что машину засекли в Котельниково. Это небольшой город в Волгоградской области в 370 км от Кропоткина. Больше на камеры авто не попадало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликован последний маршрут пропавшего на Кубани по дороге домой бизнесмена

Александра Полещука ищут четвертые сутки.

Что известно об Александре Полещуке, который пропал при загадочных обстоятельствах в Ростовской области

Последний раз его автомобиль видели в Ростовской области.

Жена пропавшего бизнесмена с Кубани опровергла информацию о крупных долгах мужа

Александр Полещук может находится в 500 километрах от дома.