«Не отправляйте, помолитесь лучше!»: мама убитой на Кубани девушки-аниматора Татьяны Мостыко высказалась о пожертвованиях

Татьяну похоронили на родине в Красноярском крае. Фото: СОЦСЕТИ

Организаторы праздника Татьяна Мостыко и Кирилл Чубко стали жертвами дорожных бандитов на Кубани. За их поисками, которые длились четыре дня, следила вся Россия. Люди старались помочь не только словом - семьи убитых аниматоров переводили деньги на похороны. Неравнодушных было так много, что средства на транспортировку тела убитой Тани Мостыко собрали за несколько часов. С ней простились на родине - в Красноярском крае. Как стало известно, спустя три дня после похорон скончалась ее бабушка. И вновь люди не смогли остаться в стороне - маме Тани стали отправлять пожертвования. Но сама женщина попросила прекратить сбор.

Мама Татьяны поблагодарила всех за пожертвования, ведь на эти деньги она смогла транспортировать и похоронить свою дочь.

- Кто успел скинуть денежку - благодарю от души. Знаю, что искренне поддержали от чистого сердца! Когда уходит из жизни пожилой человек, это хоть как-то ожидаемо, хоть и, как правило, все равно морально к этому не готов. Это уже позади - справились. И на цветы хватит! Благодарю! - написала в группе памяти Кирилла и Тани мама девушки Надежда Плешкова. - Тяжело получать сообщения о зачислении, понимая, почему и для чего эти денежки. Охватывает такая невыносимая тоска... Простите, пожалуйста, не отправляйте!Помолитесь лучше за них!

Женщина также добавила, что все средства, которые поступали на помощь для Тани, она принимала с благодарностью, понимая, что семье самостоятельно не справиться.

- Только вашими стараниями мне удалось транспортировать и достойно похоронить доченьку, - добавила мама Татьяны Мостыко.

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