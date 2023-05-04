Средства на транспортировку тела убитой на Кубани аниматора Тани Мостыко собрали за несколько часов

Татьяну Мостыко похоронят в Красноярском крае. Фото: соцсети.

На Кубани 3 мая стало известно, что найдено и опознано тело 19-летней аниматора Татьяны Мостыко. Спустя сутки следователи рассказали детали убийства студентки и где подозреваемые закопали ее. В Краснодарский край вылетела мама девушки, проживающая в Красноярске. Надежда Плешкова благодарна всем, кто помогал в поисках дочери, а позже присоединился к сбору средств на похороны второкурсницы усть-лабинского педколледжа.

- Собранной суммы хватает на транспортировку. За это мы все вам очень сильно благодарны. Безмерно. В нормальной реальности люди умирают в более зрелом возрасте. Чаще к этому могут готовиться и откладывать деньги. Но здесь ребенку было всего 19 лет. Никто не мог к этому быть готов. Ни морально, ни материально. Своими жизнями ребята заплатили за залатанные дороги, за более быструю работу органов, за то, что теперь каждый из нас будет начеку. Эта ситуация напомнила каждому, что нужно быть более осторожными. Деньги не залечат раны. Но благодаря вашей поддержке семье Тани хватит на транспортировку тела, - рассказали волонтеры, сопровождающие семью Мостыко в крае.

Отпевание убитой бандой нелюдей Татьяны Мостыко пройдет 6 мая в Усть-Лабинске. Похоронят девушку в Красноярском крае, где живут ее родители. Похороны Кирилла Чубко пройдут 5 мая.