«Я повезу свою доченьку домой». Мама погибшей студентки-аниматора Татьяны Мостыко приехала на Кубань

Таня с мамой в 2014 году. Фото: соцсети

Те, кто до последнего верил, что пропавшие аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко могут быть живы, потеряли всякую надежду. Их поиски завершены, а подозреваемые в жестокой расправе найдены. Сейчас с тремя мужчинами с преступным прошлым работают следователи. В скором времени суд определит им меру пресечения.

Тело Кирилла Чубко нашли утром 3 мая. Преступники закопали его в лесополосе. Вдова 37-летнего мужчины Дарья сообщила, что прощание с ее трагически погибшим мужем состоится 5 мая.

- Всем большое спасибо за помощь. За то, что были рядом. За то, что сейчас остаетесь рядом. Мы надеялись найти его живым, но… - сообщила женщина в соцсетях.

Таким же образом напавшие на аниматоров 28 апреля мужчины избавились от тела 19-летней Татьяны Мостыко. Девушку нашли в яме в лесополосе в Ленинградском районе. На место указали подозреваемые.

- Накануне ночью в ходе проведения следственных действий в лесополосе на территории Ленинградского района следователями обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Родственники и близкие погибшей не теряли надежду, что ее найдут живой. Мама Тани Надежда Плешкова следила за поисками из Красноярского края. Именно там родилась и росла студентка до того, как переехала на Кубань.

- Она с 7 класса выбрала себе будущую профессию. И за 4 года учебы не разочаровалась в своем выборе. Идя с практики отзванивалась: «Мама, какие детки лапулечки, они такие милые, они обнимаются, я их так люблю!» – рассказала Надежда Плешкова в соцсетях. - Я так и не могу поверить, кажется, что это произошло не с моей доченькой. Как же это страшно! У нас обычная семья, и мы никогда не думали, что с нами может произойти такое горе.

Сейчас женщина едет в Краснодар. По всей видимости, Таню будут хоронить на родной земле.

- Я повезу свою доченьку домой. Мне сейчас будет легче это сделать из-за финансовой помощи людей. Они отправляют деньги. Спасибо за это! Если что-то останется после похорон, обязательно переведу средства на лечение больным детям, - отметила Надежда.

Точной даты прощания с убитой студенткой не сообщается.