Тело Татьяны Мостыко закопали в лесу

В Ленинградском районе Кубани следователями обнаружено тело пропавшей без вести девушки. 19-летняя студентка-аниматор Татьяна Мостыко вместе со своим начальником Кириллом Чубко возвращались домой после очередного мероприятия. До Усть-Лабинска оставалось 30 минут, но случилась беда - прокололось колесо.

Кирилл позвонил своей жене, рассказал о случившемся и попросил не беспокоиться, тем более компания молодых людей предложила свою помощь. Мол, закончится дождь и поменяют колесо. Но на следующее утро аниматоры так и не вернулись домой, а с банковских карт было снято около 190 тысяч рублей. Начались поиски, спустя три дня нашли машину Кирилла, которая сгорела дотла. А 3 мая тело 37-летнего аниматора нашли в лесополосе недалеко от станицы Ирклиевской. Кирилла жестоко исполосовали ножом и закопали.

Кирилл Чубко

- В ночь на 4 мая ночью в ходе проведения следственных действий в лесополосе на территории Ленинградского района следователями обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Убийство девушки-аниматора Татьяны Мостыко в Краснодарском крае 2023

Девушку закопали в лесу, а сверху закидали ветками от деревьев. По предварительным данным, Татьяне нанесли множественные удары ножом. Раннее мы сообщали, что в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» подтвердили, что тело 19-летней Татьяны Мостыко найдено. В телеграм-канале отряда появилась табличка с краткой надписью «Найдена. Погибла».

Татьяна Мостыко

Мать Татьяны уже летит в Краснодар. Когда пройдут похороны пока неизвестно. А с Кириллом Чубко простятся 5 мая.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в жестком убийстве уже задержали. Предполагаемых убийц поймали в разных городах Кубани. Оперативники вместе с сотрудниками ФСБ скрутили их на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска. 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян известны в криминальных кругах. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже 16-летнюю школьницу.